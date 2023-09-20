فرزندآوری یک امر طبیعی و به تبع آن اخلاقی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اصغر هادی صبح چهارشنبه در همایش ملی «پایداری و کارآمدی خانواده مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی» با بررسی دلایل اخلاقی فرزندآوری اظهار داشت: دلایل مخالفان اخلاقی بودن فرزندآوری این است که احساسات و عواطف در ازدواج دخالت دارند و اختیاری نیستند و امر ازدواج اختیاری و عقلانی نیست و ازدواج حریم خصوصی را سلب می‌کند و ممکن است که برای آدمی تعارض اخلاقی ایجاد کند اما این موارد برای همه صدق نمی‌کند و کلیت ندارد.

وی با اشاره به موافقان اخلاقی بودن فرزندآوری تصریح کرد: انسان ارزش ذاتی دارد و بنابراین فرزندآوری دارای ارزش ذاتی است و هر موجودی که دارای خرد و عقل و غایت فی نفسه است و دارای اراده و استقلال است ارزش ذاتی دارد و اینها از دیدگاه فیلسوف آلمانی یعنی کانت است.

عضو هیئات علمی پزوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطر نشان کرد: دیدگاه ملاصدرا این ارزش ذاتی اثبات شده که انسان خلیفت الله است و ارزش همه موجودات دیگر عالم به انسان است و در قرآن آمده است که همه موجودات را برای انسان و انسان را برای خداوند آفریده است.

وی افزود: تحقق انگیزه‌های والدین، ایجاد آرامش روانی در والدین و فطری بودن فرزندآوری، پیری جمعیتی و… از دیگر دلایل است و خداوند به صورت طبیعی تولید نسل را در موجودات نهاده است و فرزندآوری یک امر طبیعی است و طبیعت ما نظام‌مند و حکیمانه است.

هادی در پایان و جمع‌بندی گفت: فرزندآوری اخلاقی است زیرا طبیعت ما برای بقای نسل است و ازدواج مقدمه‌ای برای این امر به شمار می‌رود و این نظریه برگرفته از آیات قرآن و دیدگاه علامه طباطبایی است.