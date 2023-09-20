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کد مطلب 5890356
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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۱۲

امام خامنه‌ای:

مسئله‌ی اصلی دشمن، جمهوری اسلامی‌ است

مسئله‌ی اصلی دشمن، جمهوری اسلامی‌ است

رهبر انقلاب: مسئله‌ی دشمن، جمهوری اسلامی‌ست؛ مسئله‌ی اصلی این است.

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