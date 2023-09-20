دریافت 5 MB کد مطلب 5890356 https://mehrnews.com/x335jn ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۱۲ کد مطلب 5890356 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۱۲ امام خامنهای: مسئلهی اصلی دشمن، جمهوری اسلامی است رهبر انقلاب: مسئلهی دشمن، جمهوری اسلامیست؛ مسئلهی اصلی این است. کپی شد مطالب مرتبط روایت رهبر انقلاب از فرماندهی امام خمینی(ره) در دفاع مقدس تمام قدرتهای دنیا در جنگ علیه ایران سهیم بودند حضور ابراهیم حاتمی کیا در دیدار با رهبر معظم انقلاب ۵۰۰ پیشکسوت جنگ و فعال دفاع مقدس در ایلام تجلیل شدند دشمنان منافع خود را در خطر میبینند/ رمز موفقیت ما همدلی است برچسبها رهبر انقلاب اسلامی دشمنی با آمریکا جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنهای
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