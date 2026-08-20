https://mehrnews.com/x3cRft ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۳ کد مطلب 6922644 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۳ بزرگداشت چهلم تدفین «آقای شهید ایران» در تجمع مردمی کاشمر کاشمر- مردم ولایتمدار کاشمر در شب شهادت امام حسن عسکری(ع) و چهلمین شب تدفین امام قائد به عزاداری پرداختند. کد مطلب 6922644 کپی شد مطالب مرتبط انتقال مکتب امام شهید به نسل جدید تکلیف سنگین حوزه فرهنگ است حضور فرزندان رهبر شهید در مراسم بزرگداشت چهلم تدفین ایشان در حرم رضوی مراسم بزرگداشت چهلم تدفین رهبر شهید در خلیلآباد ترافیک سنگین در خیابان های منتهی به حرم امام رضا(ع) صدوهفتادوسه شب حضور پرشور مردم مشهدالرضا(ع) در خیابانها حرم حضرت رضا(ع) در سوگ یازدهمین امام معصوم علیزاده:هنر رهبر شهید انقلاب تربیت ملتی شجاع و بصیر بود برچسبها رهبر شهید شهر کاشمر خراسان رضوی
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