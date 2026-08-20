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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۳

بزرگداشت چهلم تدفین «آقای شهید ایران» در تجمع مردمی کاشمر

بزرگداشت چهلم تدفین «آقای شهید ایران» در تجمع مردمی کاشمر

کاشمر- مردم ولایتمدار کاشمر در شب شهادت امام حسن عسکری(ع) و چهلمین شب تدفین امام قائد به عزاداری پرداختند.

کد مطلب 6922644

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