به گزارش خبرگزاری مهر، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) امروز چهارشنبه به خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد: تا پایان سال از نیروگاه (هسته ای) «زاپروژیا» (ZNPP) دیدن خواهم کرد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سخنان خود اضافه کرد: امروز با سرگئی لاوروف (وزیر خارجه روسیه) در مورد سفر آتی خود به مسکو گفتگو می کنم.

وی اضافه کرد: دیدار با لاوروف قرار است بعد از ساعت ۱۹:۰۰ امروز چهارشنبه به وقت مسکو برگزار شود.

«رافائل گروسی» پیشتر بر خلاف ادعای اوکراین اعلام کرده بود: هیچ نشانه روشنی از وجود مین یا مواد منفجره در نیروگاه اتمی زاپروژیا وجود ندارد. کارشناسان ما همچنان نیاز به دسترسی به پشت بام واحدهای راکتور و سالن‌ های توربین دارند.

وی اضافه کرده بود که کارشناسان این نهاد دسترسی بیشتری به تأسیسات نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا دریافت کرده‌ و تاکنون هیچ نشانه‌ ای از مواد منفجره یا مین نزدیک آن مشاهده نکرده‌ اند.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در گذشته در گفتگو با امانوئل ماکرون، همتای فرانسوی خود مدعی شده بود که روسیه در حال برنامه‌ ریزی برای «تحریکات خطرناک» پیرامون نیروگاه اتمی زاپروژیا است.

زلنسکی گفته بود: به امانوئل ماکرون هشدار دادم که نیروهای اشغالگر، در تدارک تحریکات خطرناک در نیروگاه زاپروژیا هستند! به همراه آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی توافق کردیم تا شرایط را تا اوضاع را تا حد امکان تحت کنترل داشته باشیم.

از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲(۵ اسفند ۱۴۰۰)، مسکو و کی‌یف همواره یکدیگر را درباره به خطر انداختن نیروگاه زاپروژیا و وقوع فاجعه اتمی متهم کرده‌ اند.