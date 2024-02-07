به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه از نیروگاه هستهای زاپروژیا در جنوب اوکراین بازدید کرد.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز سهشنبه اعلام کرد که هفته آینده برای دیدار با مقامات روسیه به مسکو سفر خواهد کرد.
هفته گذشته میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین اعلام کرد که رافائل گروسی بهزودی از نیروگاه هستهای زاپروژیا در اوکراین بازدید خواهد کرد.
وی در اینباره گفت که با گروسی دیدار کرده و درباره بازدید هفته آینده او از نیروگاه زاپوریژیا و سفرش به مسکو گفتوگو کرده است.
نیروگاه اتمی زاپوریژیا دارای شش واحد نیرو با ظرفیت کل ۶ گیگاوات و بزرگترین نیروگاه هستهای اروپا است. در پایان فوریه ۲۰۲۲، نیروهای روسی کنترل این تأسیسات را به دست گرفتند و از آن زمان یگانهای ارتش اوکراین با استفاده از پهپاد، گلولههای توپخانه سنگین و راکت منطقه نیروگاه هستهای را به صورت دورهای بمباران میکنند.
ژوئن گذشته، وزارت خارجه روسیه به اوکراین در مورد حوادث احتمالی در نیروگاه زاپوریژیا هشدار داد و از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست تا همه موارد حمله به این تأسیسات را ثبت کند.
رافائل گروسی، مدیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ماههاست که در تلاش است تا راه حلی برای کاهش احتمال وقوع فاجعه هستهای ناشی از بمباران این ایستگاه در زمان ضدحمله اوکراین بیابد، زیرا این احتمال وجود دارد که جنگ در نزدیکی ایستگاه و شش رآکتور آن ادامه یابد.
نظر شما