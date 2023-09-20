دریافت 1 MB کد مطلب 5890613 https://mehrnews.com/x335qC ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸:۰۰ کد مطلب 5890613 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸:۰۰ پایکوبی شهروندان آذربایجانی با پرچم رژیم جعلی صهیونیستی تصاویری از پایکوبی شهروندان آذربایجانی با پرچم رژیم جعلی صهیونیستی را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط پوتین: با طرفهای درگیر در قرهباغ در ارتباط نزدیک هستیم لغو تمامی پروازها از ایران به مقصد ارمنستان و آذربایجان توقف عملیات نظامی باکو در قرهباغ/ جمهوری آذربایجان: ارمنیها سلاحهایشان را تحویل میدهند تانک سرقت شده اسرائیلی در گورستان زبالهها پیدا شد توافق مقامات قرهباغ برای آغاز گفتوگو با جمهوری آذربایجان عملیات نظامی جمهوری آذربایجان در قرهباغ ادامه خواهد داشت برچسبها مناقشه قره باغ قره باغ رژیم صهیونیستی باکو ارمنستان
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