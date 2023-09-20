دریافت 1 MB
کد مطلب 5890613
  1. فیلم
  2. بین الملل
۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸:۰۰

پای‌کوبی شهروندان آذربایجانی با پرچم رژیم جعلی صهیونیستی

پای‌کوبی شهروندان آذربایجانی با پرچم رژیم جعلی صهیونیستی

تصاویری از پای‌کوبی شهروندان آذربایجانی با پرچم رژیم جعلی صهیونیستی را مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کیان AE ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      0 15
      پاسخ
      زنده باد اذریایجان
      • ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
        13 0
        پاینده ایران وملت بزرگ ایران.

    فیلم‌های پربازدید