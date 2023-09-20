به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه بر ضرورت حل و فصل بحران تازه در قرهباغ به شیوه مسالمتآمیز تاکید و اعلام کرد مسکو در تماس نزدیک با همه طرفهای درگیر در قره باغ است.
رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که مسکو به کاهش تنش و حل مسالمت آمیز موضوع امیدوار است.
پوتین افزود که که نیروهای حافظ صلح روسیه به طور فعال با همه طرفهای درگیر در قره باغ کار میکنند و هر اقدامی که برای محافظت از غیرنظامیان لازم است، انجام میدهند.
«عملیات ضدتروریستی» ارتش جمهوری آذربایجان در قرهباغ دیروز سهشنبه بعداز ظهر آغاز شد. بنابر گزارش رسانههای ارمنستان دستکم ۲۷ نفر در قرهباغ کشته و بیش از ۲۱۰ نفر از جمله ۱۲ کودک زخمی شدند. در پی عملیات نظامی جمهوری آذربایجان در قرهباغ شورای امنیت سازمان ملل فردا پنجشنبه نشست اضطراری برگزار میکند.
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان امروز با انتشار بیانیهای اعلام کرد که طبق شرایط توافق مقامات جمهوری خودخوانده در قرهباغ پذیرفتند که سلاحهایشان را تحویل دهند و مواضع نظامی خود در این منطقه را ترک کنند.
در بیانیه وزارت جمهوری آذربایجان آمده که باکو توقف عملیات نظامی در قرهباغ را با این شرایط پذیرفته که «تشکیلات نیروهای مسلح ارمنستان و تشکیلات مسلح غیرقانونی ارمنستان مستقر در منطقه قره باغ جمهوری آذربایجان سلاحهای خود را زمین گذاشته، مواضع رزمی و پستهای نظامی را ترک کرده و کاملاً خلع سلاح میشوند. واحدهای نیروهای مسلح ارمنستان خاک آذربایجان (قرهباغ) را ترک میکنند و در عین حال تمام سلاحها و تجهیزات سنگین خود را تحویل میدهند.
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