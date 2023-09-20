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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۰۳

زنجان قهرمان مسابقات مینی فوتبال محلات کشور شد

زنجان قهرمان مسابقات مینی فوتبال محلات کشور شد

زنجان-تیم زنجان در فینال مسابقات مینی فوتبال محلات کشور با آذربایجان شرقی توانست با کسب نتیجه ۴-۵ قهرمان شود.  

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات مینی فوتبال محلات کشور با عنوان جام ایرانیان و به میزبانی زنجان از ۲۶ شهریور آغاز و امروز ۲۹ شهریور با برگزاری دیدار نهایی به پایان رسید.

این بازی ها که با حضور ۳۰ تیم محلات سراسر کشور برگزار شد با بازی نفس گیر تیم های زنجان و آذر بایجان شرقی در فینال و کسب نتیجه ۴-۵ در ضربات پنالتی پایان یافت و تیم زنجان بدون شکست و با قاطعیت به قهرمانی این رقابت ها دست یافت.

همچنین در بازی رده بندی خوزستان و مرکزی با برد ۲-۴ خوزستان در جایگاه سوم این مسابقات پس از آذربایجان شرقی ایستاد.

۱۶ تیم اول این رقابت ها در لیگ برتر و ۱۶ تیم دوم در لیگ دسته یک مینی فوتبال کشور حضور خواهندداشت. این رخداد با حضور ۴۰۰ نفر از ۲۹ استان کشور در زنجان برگزار شد.

اختتامیه این مسابقات با حضور خلیلی رئیس فداسیون ورزش های همگانی و بازرگان مدیر کل ورزش و جوانان برگزار شد.

کد مطلب 5890761

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