وزیران خارجه ایران و مصر خواستار گسترش روابط دوجانبه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت خارجه، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران عصر چهارشنبه به وقت محلی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سامح الشکری وزیر امور خارجه مصر ملاقات و گفت وگو کرد

در این دیدار به تفصیل درباره مسائل مورد علاقه دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر گفت وگوی مثبت و ثمربخشی صورت گرفت.

دو طرف در این دیدار تاکید کردند که با توجه به سوابق تمدنی و تاریخی و اشتراکات فرهنگی دو کشور و در راستای منافع مشترک، لازم است مسیر و گام‌های رسیدن به آن از طریق تداوم گفت وگو میان مقامات دو کشور هموار شود.

همچنین در این دیدار تاکید شد که تقویت روابط و همکاری‌های دو کشور نه تنها تأمین کننده منافع دو کشور است بلکه دارای آثار مثبت منطقه‌ای خواهد بود.