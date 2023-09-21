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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۸:۲۹

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان:

تسهیلات تبصره ۱۸ مهم ترین ابزارهای ایجاد اشتغال و رونق تولید است

تسهیلات تبصره ۱۸ مهم ترین ابزارهای ایجاد اشتغال و رونق تولید است

بندرعباس - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت: تسهیلات تبصره ۱۸ از مهم ترین ابزارهای ایجاد اشتغال و رونق تولید است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دسینه در خصوص نشست کارگروه استانی تبصره ۱۸ قانون بودجه، گفت: در این جلسه به بررسی طرح‌های معرفی شده از ادارات در حوزه های مختلف پرداخته شد.

دسینه اظهار داشت؛ از طرح های معرفی شده طرح درمانگاه عمومی مجهز با نزدیک به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارای سی تی اسکن، ام آر آی و دستگاه‌های پیشرفته در بندرعباس و همچنین طرح دیگر مربوط به شهرستان های بشاگرد و میناب مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده وزیر اقتصاد در هرمزگان افزود: سه طرح در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت اخذ تسهیلات سرمایه ثابت در شهرستان های بندرعباس، بندرخمیر و بستک معرفی شده بودند که مورد تصویب کارگروه استانی قرار گرفت.

کد مطلب 5890880

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