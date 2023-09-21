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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۲۵

در آستانه فرارسیدن نهم ربیع الاول؛

شماره یازدهم مجله رصد منتشر شد

شماره یازدهم مجله رصد منتشر شد

در آستانه فرارسیدن نهم ربیع الاول، آغاز امامت حضرت امام عصر علیه آلاف التحیة و الثناء، شماره یازدهم مجله رصد (بررسی تحرکات غرب در حوزه مهدویت و آخرالزمان گرایی) منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرارسیدن نهم ربیع الاول، آغاز امامت حضرت امام عصر علیه آلاف التحیة و الثناء، شماره یازدهم مجله رصد (بررسی تحرکات غرب در حوزه مهدویت و آخرالزمان گرایی) منتشر شد.

این مجله توسط مؤسسه فرهنگی «عصر موعود» با نظارت گروه غرب و مهدویت مرکز تخصصی مهدویت و به سفارش معاونت فرهنگ، آموزش و پژوهش بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (ع) تولید می‌شود.

در این شماره مقالات «پروژه تشیع و مسائل جهانی» هاروارد؛ نمونه‌ای از شیعه‌پژوهی در غرب معاصر، اسرائیل در بحران عظیم، عاشوراپژوهی در غرب: مردم‌شناس آمریکایی در مراسم زنان شیعه پاکستان، مادلونگ و افزون بر ۷۰ سال شیعه‌پژوهی، معرفی کتابی مهم در مورد جنبش‌های منجی‌گرایانه در میان اهل سنت درج شده است.

کد مطلب 5890887
فاطمه علی آبادی

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