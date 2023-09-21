شماره یازدهم مجله رصد منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرارسیدن نهم ربیع الاول، آغاز امامت حضرت امام عصر علیه آلاف التحیة و الثناء، شماره یازدهم مجله رصد (بررسی تحرکات غرب در حوزه مهدویت و آخرالزمان گرایی) منتشر شد.
این مجله توسط مؤسسه فرهنگی «عصر موعود» با نظارت گروه غرب و مهدویت مرکز تخصصی مهدویت و به سفارش معاونت فرهنگ، آموزش و پژوهش بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (ع) تولید میشود.
در این شماره مقالات «پروژه تشیع و مسائل جهانی» هاروارد؛ نمونهای از شیعهپژوهی در غرب معاصر، اسرائیل در بحران عظیم، عاشوراپژوهی در غرب: مردمشناس آمریکایی در مراسم زنان شیعه پاکستان، مادلونگ و افزون بر ۷۰ سال شیعهپژوهی، معرفی کتابی مهم در مورد جنبشهای منجیگرایانه در میان اهل سنت درج شده است.
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