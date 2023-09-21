برگزاری آزمون انتخاب و انتصاب راهبران آموزشی و تربیتی در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود حسینی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان البرز از برگزاری دومین دوره آزمون انتخاب و انتصاب راهبران آموزشی و تربیتی در این استان خبر داد.
وی گفت: این معاونت در راستای ساماندهی و یکپارچهسازی چگونگی جذب راهبران آموزشی و تربیتی کلاسهای چند پایه و نیز توسعه عدالت آموزشی با استناد به شیوه نامه اجرایی، اقدام به برگزاری آزمون و مصاحبه از متقاضیان پست راهبری نموده است.
حسینی با اشاره به نقش راهبران آموزشی در کیفیت بخشی به امور آموزشی در کلاسهای مناطق محروم روستایی و چند پایه افزود: در این فرآیند ضمن بررسی سوابق علمی و مهارتی متقاضیان مانند: چاپ مقاله و کتاب، فعالیتهای جهادی و…، آزمون تخصصی در سه بخش: آشنایی با شیوههای تدریس در کلاسهای چند پایه، آشنایی با قوانین و اسناد بالادستی و کسب شایستگیهای عمومی برای احراز پست راهبری برگزار شد.
گفتنی است واجدین شرایط پس از کسب امتیازهای لازم و تأیید شورای راهبری استان، در دورههای توانمندسازی شرکت خواهند نمود.
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