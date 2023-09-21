به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدیان اردی عصر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارس آباد اظهار کرد: مدیریت و مسئولیت امانتی الهی است و باید در راستای خدمت صادقانه به مردم استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت در نظام اسلامی امانت بوده و باید تجلی گاه بندگی خدا و خدمت به مردم باشد، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های دولتی باید از فرصت به دست آمده در خدمت صادقانه به خلق استفاده کنند و خدمت در نظام اسلامی باید با وجدان کاری، مصلحت عمومی جامعه و جلب رضایت خداوند و مردم توأم باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به کاهش مرگ و میر نوزادان در اردبیل گفت: نبود بخش آی سی یو نوزادان که باعث افزایش مرگ و میر بود آی سی یو نوزادان را در شهرستان پارس آباد راه اندازی کردیم.

محمدیان اردی تصریح کرد: دستگاه MRI شهرستان پارس آباد در مرحله نهایی است و منتظر راه اندازی از طرف شرکت سازنده هستیم که امیدواریم با بهره برداری از این دستگاه، نوبت دهی و کاهش تقاضا در مرکز استان را شاهد و ناظر باشیم.

در پایان مراسم از زحمات یک ساله سهند راست منش تقدیر و منصور مهمان نواز سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارس آباد منصوب شد.