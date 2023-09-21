به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی شامگاه پنجشنبه در نشست کمیته بحران مناطق سیل زده غرب گیلان در آستارا، اظهار کرد: حوادث غیرمترقبه و طبیعی غیرقابل پیش بینی است و باید هر لحظه برای مقابله با بحران آماده باشیم.

وی تاکید بر لزوم لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها افزود: عدم به موقع لایروبی‌های رودخانه‌ها خرابی‌های جبران ناپذیری را به بار می‌آورد.

وزیر کشور با انتقاد از کوتاهی‌های صورت گرفته در سیل اخیر تصریح کرد: علل و عوامل ایجاد چنین فاجعه‌ای در غرب گیلان بررسی و گزارش شود.

وحیدی با بیان اینکه دلایل بروز سیلاب در آستارا بررسی شود، گفت: دلایل و عوامل وقوع سیل در غرب گیلان آسیب شناسی شود.

وی با تاکید بر تقویت ابنیه ها و پل‌ها در مناطق سیل خیز افزود: تدبیرات لازم برای تقویت پل‌ها و ابنیه ها در مسیرهای اصلی رودخانه‌های سیل آسا اندیشیده شود.

وزیر کشور از ساخت زودهنگام پل تخریب شده سیبلی آستارا خبر داد و اضافه کرد: برای تسهیل در رفت و آمد و تردد خودروها تاکید می‌شود شبانه روز در ساخت پل جایگزین اقدام صورت گیرد.

وحیدی با اشاره به بناهای تخریب شده در مسیر رودخانه‌ها بیان کرد: تعیین تکلیف خانه‌های حریم رودخانه در غرب گیلان در دستور کار قرار بگیرد.

وی با تاکید بر لزوم سرعت بخشی در اجرای طرح آب بندان ها در غرب گیلان افزود: اجرای آب بندان ها در مناطق سیل زده غرب گیلان با سرعت انجام شود.

وزیر کشور با اشاره به خسارت گسترده به باغات کشاورزی در مناطق سیل زده غرب گیلان اضافه کرد: خسارت باغداران مناطق سیل زده گیلان جبران شود.

وحیدی با اشاره به موقعیت استراتژیک آستارا به عنوان یک شهر بندری و مرزی بیان کرد: آستارا به شهر و مرکز صادرات محصولات گیلان و منطقه تبدیل می‌شود.

وزیر کشور با بیان اینکه آب‌های سطحی و فاضلاب شهری آستارا ساماندهی شود، گفت: آستارا به عنوان شهر گردشگری معروف است و باید مقدمات پذیرش گردشگر در این شهر فراهم شود.