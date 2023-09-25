مجلس کسری بودجه دولت را در برنامه هفتم تشدید نکرده است

محمدرضا دشتی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به این ادعا که تغییرات گسترده‌ای که توسط کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه هفتم توسعه اعمال شده بار مالی زیادی را برای دولت ایجاد کرده است، گفت: مجلس به خوبی می‌داند که یکی از عوامل اصلی تورم، ناترازی بودجه است و به همین دلیل مجلس هیچ گاه در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمی‌کند که بار مالی شدیدی به دولت تحمیل شود. ما در برنامه هفتم هم تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا به دولت بار مالی تحمیل نشود و دولت دچار کسری بودجه نشود.

وی متذکر شد: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در جریان بررسی این لایحه با مقامات دولت به ویژه مسئولان سازمان برنامه و بودجه تعامل و جلسات کارشناسی زیادی داشت. برنامه هفتم توسعه یکی از بهترین برنامه‌ها توسعه کشور خواهد بود، البته لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس هم نیاز به چکش کاری و بررسی دقیق دارد. با همکاری و هماهنگی با دولت به دنبال آن هستیم که برنامه هفتم توسعه به خوبی در مجلس بررسی و تصویب شود.

توجه به مسئله‌محوری در برنامه هفتم توسعه

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که برنامه هفتم توسعه باید مسئله محور باشد که بنده نمی‌گویم این موضوع در لایحه دولت و سپس در گزارش کمیسیون تلفیق به صورت کامل و ۱۰۰ درصد لحاظ شده است، اما تلاش ما بر این بوده که مسائل و مشکلات کشور را به خوبی در این لایحه بیاوریم.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تلاش مجلس و دولت بر رفع مشکلات مردم به ویژه مشکلات معیشتی مردم است. ما به دنبال آن هستیم که در طول اجرای برنامه هفتم توسعه شاهد رشد اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور باشیم. ممکن است دولت و مجلس اختلاف نظرهایی داشته باشند، اما به دنبال آن هستیم که با همدلی و همراهی با یکدیگر مشکلات مردم را رفع کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره مدت زمان احتمالی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس، بیان کرد: حدود یک ماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس طول می‌کشد. جلسات صحن مجلس از روز دوشنبه هفته جاری دو شیفته خواهد بود و لایحه برنامه هفتم توسعه در دو نوبت صبح و عصر در صحن مجلس و یک نوبت هم جلسه کمیسیون تلفیق در شیفت شب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یعنی هر روز کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جلسه می‌گذارد تا موارد ارجاعی را بررسی و اصلاح کند.

جلسات سه‌شیفته مجلس برای بررسی سند پنج ساله توسعه کشور

وی توضیح داد: شیفت اول مجلس برای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از ساعت ۸ تا ۱۲ و شیفت دوم از ساعت ۱۴ تا هنگام اذان مغرب خواهد بود و بعد از اذان مغرب هم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مواردی را که به کمیسیون ارجاع می‌شود، بررسی می‌کند که جلسات کمیسیون تلفیق هم تا ساعت ۲۲ طول می‌کشد.

دشتی اردکانی تاکید کرد: اگرچه برنامه ششم توسعه تا پایان سال تمدید شده است، اما ما مکلف هستیم که به سرعت لایحه برنامه هفتم توسعه را در مجلس بررسی و تعیین تکلیف کنیم، چرا که بعد از برنامه هفتم توسعه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را داریم و باید زودتر برنامه هفتم تعیین تکلیف شود و بعد بودجه سال آتی را مورد بررسی قرار دهیم.