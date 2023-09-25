دفاع مقدس مدرسه انسان سازی و مکارم اخلاق و معنویت بود

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد زرهانی قائم مقام ستاد اقامه نماز همزمان با فرا رسیدن بهار تحصیلی و هفته دفاع مقدس، در یادداشتی با عنوان «مدرسه، اقامه نماز و دفاع مقدس» به بیان نکاتی پیرامون نقش دفاع مقدس و مدارس در جامعه پرداخت و نوشت:
بسمه تعالی
هم زمان با سالگرد دفاع مقدس مدارس باز میشوند و زنگ تعلیم و تربیت اسلامی کودکان و نوجوانان را به وجد میآورد. در این برهه توجه به نکاتی چند حائز اهمیت است:
۱- دفاع مقدس مدرسه انسان سازی و مکارم اخلاق و معنویت بوده است. اصلیترین شاخصه رزمندگان اسلام التزام آنان به اقامه نماز و انجام نوافل در خط مقدم جبهه به شمار میآید. ترکیب شجاعت با عبادت فلز مجاهدین فی سبیل الله را مستحکم و خلل ناپذیر کرده بود.
۲- مدارس در دفاع مقدس از درخشانترین نهادهای فرهنگی و اجتماعی بودهاند. معلمان و دانش آموزان و مربیان امور تربیتی و دانشجویان مراکز تربیت معلم در شمار صف شکنان خطوط مقدم جبههها قرار داشتهاند. ویژگی بارز آنان دین باوری و ولایت پذیری و اعتقاد به حقانیت و مظلومیت ایران اسلامی و درک ضرورت دفاع از تمامیت ارضی میهن و سرکوب متجاوز بوده است. پیوند مدرسه و مسجد و سنگر در آن روزگار جلوهای آسمانی داشت.
۳- سال تحصیلی جدید مصادف با سالگرد آغاز امامت قائم آل محمد مهدی موعود علیه السلام است لذا شایسته است خط مشی نظام آموزش و پرورش مبتنی بر ترویج معارف نماز و مهدویت و فرهنگ قرآن و زنده نگاه داشتن ارزشهای دفاع مقدس تنظیم و طراحی شود. اگر دانش آموزان در مدارس در کنار دانشهای کار آمد و مهارتهای زندگی، درس اخلاق و تفکر خلاق و یکتاپرستی و میهن دوستی و انسانیت بیاموزند آینده کشور درخشان میگردد.هویت ایرانی آمیخته با ارزشهای الهی و شجاعت و راستگوئی و عدالت خواهی و پارسایی است.
تفکر و برنامهریزی برای اصلاح نظام مدرسه داری باید در صدر سیاستهای فرهنگی کشور قرار گیرد. از مدارس کم انگیزه و مضطرب و بی برنامه کار چندانی بر نمیآید. مدارس با هدف و مجهز به نیروی انسانی دانشمند و مؤمن و برخوردار از راهبرد و امکانات در مهندسی آینده کشور نقش اساسی دارند. سیمای فردای جامعه در چهره امروز مدارس قابل رؤیت است.
از این رو احیای مدارس دولتی و کار آمد تر کردن آنها در عرصههای فرهنگی و علمی و تربیتی کار مهم عصر ماست و نیاز به عزم ملی و برنامهریزی و تحول آفرینی با نگرش آینده پژوهی دارد. توجه عمیق و هوشمندانه به رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در باب تحول در نظام آموزش و پرورش کلید در سعادت فرزندان ملت است.
اگر باز هم در بر روی همین پاشنه بچرخد و روزمرگی استمرار پیدا کند، افت آموزشی و کاهش بازده تربیتی مدارس منجر به تشدید آسیبهای اجتماعی میشود.
۴- حضور فضلای مسلط به فضای فکری نسل نو و آشنا به علوم رفتاری و رموز تربیت اسلامی و برخوردار از مهارت برقراری ارتباط معنوی در کنار دانش آموزان و معلمان و مربیان پرورشی و اقامه نماز جماعت در مدارس زمینه ساز مهار آثار جنگ شناختی و ترکیبی استعمارگران است.
موانع این حضور و تعامل سازنده باید رفع شود و مسیر همکاری حوزههای علمیه و مساجد و مدارس هموار گردد. سرمایه گذاری مراکز علمی و دینی برای پرورش و تأمین امام جماعت دانا و توانا و زمان شناس و جوان گرا انشاءالله پشتوانهای برای تحکیم تفکر دینی آینده سازان خواهد بود.
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