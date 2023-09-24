سیگار الکترونیکی احتمال ابتلا به آسم را در نوجوانان افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، به گفته محققان، اگرچه سیگارهای الکترونیکی سموم کمتری نسبت به سیگارهای معمولی دارند، اما همچنان حاوی ترکیبی از مواد شیمیایی مضر هستند و خطر ابتلاء به بیماری‌های تنفسی را افزایش می‌دهند.

«تاهیون روه»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه تکزاس، گفت: «افزایش دانش در مورد اثرات مضر استفاده از سیگار الکترونیکی، اجرای مقررات سختگیرانه تر، و ترویج مکانیسم‌های مقابله‌ای جایگزین برای سلامت روان، مداخلات بالقوه ای برای کاهش مصرف سیگار الکترونیکی است.»

آسم باعث خس خس سینه، تنگی نفس، سفتی قفسه سینه و سرفه می‌شود که می‌توان با مصرف دارو و اجتناب از محرک‌هایی که می‌تواند باعث حمله شود، آن را کنترل کرد.

این مطالعه جدید از داده‌های سیستم نظارت بر رفتار ریسک جوانان استفاده کرد. حدود ۳۰۰۰ نوجوان ۱۳ تا ۱۷ ساله در تکزاس بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ مورد پرسش قرار گرفتند. محققان نتایج را با پاسخ‌های بیش از ۳۲۰۰۰ نوجوان در ایالات متحده مقایسه کردند.

از پاسخ دهندگان پرسیده شد که آیا تا به حال از سیگار الکترونیکی استفاده کرده اند، چند بار استعمال می‌کنند و آیا تا به حال به آنها گفته شده که آسم دارند یا خیر.

محققان گفتند که ارتباط بین مصرف سیگار الکترونیکی و آسم در میان افرادی که هرگز محصولات تنباکوی معمولی مصرف نکرده‌اند، نشان می‌دهد که سیگار الکترونیکی مستقل از سایر دخانیات، خطر ابتلاء به آسم را افزایش می‌دهد.

این مطالعه نشان داد که نوجوانان در صورت ابتلاء به افسردگی یا استفاده از سیگارهای معمولی، الکل و سایر مواد، احتمال بیشتری دارد که الکل یا سایر مواد را مصرف کنند.