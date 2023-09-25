حجت الاسلام مرتضی مطیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برگزاری کنگره سه هزار شهید استان سمنان در بهار سال آتی، تاکید کرد: اشاعه فرهنگ شهادت و جهاد محور اصلی برگزاری این رویداد مهم فرهنگی و اجتماعی است.

وی با بیان اینکه مسئولان فرهنگی به تبیین سیره شهدا به مثابه رسالت خود توجه داشته باشند، افزود: شهدا نیاز به تجلیل ما ندارند این ما هستیم به شهدا نیاز داریم لذا باید قدم‌های محکمی در راستای ترویج فرهنگ شهدا برداریم.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه ما باید فرهنگ و سیره شهدای استان را به نسل جدید بازگو کرده و منتقل کنیم، تاکید کرد: کنگره سه هزار شهید استان و متعاقب آن کنگره‌های شهرستانی بهترین فرصت برای این منظور هستند.

مطیعی با بیان اینکه دفاع مقدس دستاوردها و برکات و درس‌های بزرگی برای ما دارد، ابراز کرد: مقاومت در مقابل ظلم و ظالم و استکبار جهانی یکی از درس‌های بزرگی است که دفاع مقدس و شهدا به ما می‌دهند.

وی با بیان اینکه فعالیت‌ها در حوزه فرهنگی و تولیدات مکتوب و رسانه‌ای خوبی برای کنگره و همچنین هفته دفاع مقدس در استان سمنان در نظر گرفته شده است، افزود: تبیین در این برنامه‌ها از سوی مسئولان ما فراموش نشود.

به گزارش مهر، کنگره سه هزار شهید استان سمنان بهار سال آتی در سمنان برگزار می‌شود اما قبل از آن یادواره‌های شهرستانی در استان برگزار می‌شود که نخستین آنها در میامی برگزار شد و حالا گرمسار خود را آماده برگزاری این رویداد معنوی می‌کند.