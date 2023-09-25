به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تحلیل مبانی فلسفی ظهور بحران محیطزیست» نوشته سید حسین حسینی بهتازگی توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر و راهی بازار نشر شده است.
سید حسین حسینی نویسنده اینکتاب میگوید دانش، تکنولوژی، فرهنگ، سیاست، اقتصاد، جامعه، و تمدن، دست یازیده انسان هستند. اما نمیشود به اینمساله توجه نکرد که انسان معاصر در چارچوب چنین بسترهای اجتماعیِ پُرافسونی، به سان مومی به بازی درآمده و به دست خود، موجود/موجوداتی خلق کرده که اینک، مربوب این ربّ/ارباب متفرق شده است.
کتاب «تحلیل مبانی فلسفی ظهور بحران محیطزیست» در واقع حاصل پژوهشی چندضلعی درباره روششناسی مطالعات علوم دینی است که در دهه ۱۳۹۰ انجام شد. فاز اول پژوهش درباره ضرورت و اهمیت نقش علم دینی از منظر بحران محیط زیست بود که نتیجهاش در قالب اینکتاب چاپ شده است. به اینترتیب، کتاب مورد نظر به بررسی ارتباط و نسبت بحران زیستمحیطی جهان معاصر با مبانی و نگاههای فلسفی میپردازد تا راهی بهسوی طرح دیدگاههای دینی در مساله موردبررسی باز کند.
کتاب پیشرو ۶ فصل دارد که بهترتیب عبارتاند از: «ساختار تحلیل مساله»، «مبانی و ریشههای فلسفی بحران محیط زیست»، «نقش علم و تکنولوژی در ظهور بحران محیط زیست»، «تحلیل سیستمی (نظاممند) بحران محیطزیست»، «اهمیت علم دینی در حل بحران محیطزیست» و «نتیجهگیری».
در اینفصول هم درباره علتیابی متافیزیکی، نگاه اومانیستی، تحلیل حد فاصل اندیشههای فلسفی تا بحران محیطی، ارتباط مبانی فلسفی با علم و تکنولوژی، توسعه مفهوم تکنولوژی، نحوه پیوند تکنولوژی مدرن با علوم و فلسفه جدید، عوارض فلسفی تکنولوژی، عوارض علمی تکنولوژی، عوارض تکنیکی تکنولوژی، ویژگیهای روششناختی نگاه سیستمی، تفکیک راهحلهای درونرفت و برونرفت، نقد و بررسی دیدگاههای صاحبنظران، تناسب علم با تمدن، ضرورت تحول رنسانسگونه و در نهایت نسبت بحران با علوم انسانی بحث میشود.
در قسمتی از اینکتاب میخوانیم:
اما تکنولوژی جدید نوعی انکشاف است که رابطهاش را با پوئیسیس از دست داده است. تکنولوژی، برخلاف تخنه که در هماهنگی با طبیعت معنا میشد، به مبارزه با آن برخاسته است. تفاوت میان تخنه و تکنولوژی جدید با تکیه بر ایننکته مشخص میشود. مثالی که هایدگر برای برجستهکردن اینتمایز میزند تمایز میان آسیاببادی و نیروگاه آبی است که با آن مخاصمت دارد و رودخانه را منبع انرژی در نظر میگیرد. پس تکنولوژی جدید، برخلاف آنچه میپندارد، ابزار نیست و نوعی انکشاف است، اما انکشاف آن هم با طبیعت هماهنگی ندارد. طبیعت به عینی مبدل شده است که ذهن باید آن را بازنمایی کند و به صدق (مطابقت با آن عین) برسد. بدینگونه، شاهد تفاوت ماهوی تکنولوژی مدرن با ابزارهای فرهنگهای غیرمدرن هستیم.
در تکنولوژی قدیم، به نظم در آوردن طبیعت برای بهرهبرداری همراه با مراقبت و نگهداری از آن بود، اما اکنون به نظم درآوردن به معنای با طبیعت در اُفتادن و تعرض به طبیعت است.
اینکتاب با ۱۶۰ صفحه، شمارگان ۳۰۰ نسخه و قیمت ۱۵۵ هزار تومان منتشر شده است.
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