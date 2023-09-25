پایان کار بانوی جودوکار با یک پیروزی و دو شکست

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در دومین روز از رقابت‌های جودو بازی‌های آسیایی هانگژو مریم بربط نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم بعد از برتری مقابل «مایاکوا» از قزاقستان، در دومین مبارزه نتیجه را به «ماتی یازورا» از ازبکستان واگذار کرد. وی در گروه شانس مجدد مقابل «نیام باتسوری» از مغولستان در حالی که با امتیاز وازاری از حریف جلو بود ضربه فنی و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در مسابقات امروز مهدی فتحی پور در وزن منهای ۸۱ بعد از برد برابر نماینده عراق با شکست برابر حریف روسی الاصل بحرینی حذف شد.

قاسم باغچقی آخرین جودوکار ایران فردا سه شنبه به روی تاتامی می‌رود. وی در وزن ۹۰- کیلوگرم درو نخست «فارس بداوی» از فلسطین را پیش رو دارد و در صورت برتری با «دیدار خمزه» از قزاقستان با طلای قبل بازی‌های آسیایی مبارزه کند.

جودو کشورمان با ۳ نماینده در بخش مردان و یک نماینده در بخش زنان بعد از چهار سال تعلیق و دوری از میادین مهم بین المللی با چهار نماینده راهی بازی‌های آسیایی هانگژو شد.