افزایش ۳ برابری ظرفیت تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه پرکندآباد

حسین اسماعیلیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه ارتقا ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب پرکندآباد ۲ اظهار کرد: با تکمیل این پروژه با اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد ریال، ظرفیت تصفیه فاضلاب در مشهد به میزان ۱۰۰ هزار مترمکعب در شبانه روز افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد افزود: تصفیه خانه فاضلاب مذکور در منطقه شمال غرب شهر مشهد در سال ۱۳۸۵ با ظرفیت ۶۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز به روش سنتی برکه تثبیت وارد مدار بهره‌برداری شده است؛ از این رو به منظور ارتقا کیفی و نیز افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه به میزان ۲۰۰ هزار متر مکعب در شبانه‌روز، در سال ۱۳۹۳ ارتقا تصفیه خانه فاضلاب مذکور در دستور کار شرکت آب و فاضلاب مشهد قرار گرفت و در سال ۱۳۹۵ عملیات احداث تصفیه خانه به روش لجن فعال با هوادهی گسترده در سایت پرکندآباد ۲ آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۷ به دلیل عدم تخصیص اعتبارات بانکی و افزایش نرخ ارز پروژه متوقف شد، بیان کرد: با تلاش‌های صورت گرفته در حل و فصل مشکلات از یک سو و پیگیری اخذ وام بانکی به مبلغ ۱,۲۰۰ میلیارد ریال در خرداد ماه سال گذشته از سوی دیگر، پروژه مجدداً فعال و با همت طرفین قرارداد، پیشرفت ۹۰ درصدی مدول اول پروژه به ظرفیت ۵۰ هزار مترمکعب در شبانه روز حاصل شده است.

اسماعیلیان تصریح کرد: مطابق برنامه ریزی انجام شده، مدول دوم نیز با همین میزان ظرفیت در سال ۱۴۰۳ تکمیل خواهد شد و به ظرفیت تصفیه فاضلاب مشهد اضافه خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد خاطرنشان کرد: با تکمیل دو مدول و رسیدن ظرفیت تصفیه‌خانه به ۱۰۰ هزار مترمکعب در شبانه روز با فرآیند نوین به‌کار گرفته شده، علاوه بر تحت پوشش قرار گرفتن ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت شهر مشهد، پساب با استاندارد تخلیه به آب‌های سطحی جهت استفاده در صنایع و کشاورزی تأمین خواهد شد.

وی گفت: با عنایت به اعتبار بیش از ۵ هزار میلیارد ریالی هزینه شده در یک سال گذشته، این پروژه یکی از بزرگترین پروژه‌های استان بوده که در جذب منابع مالی موفق عمل کرده است.

اسماعیلیان همچنین استفاده از حداکثر توان داخلی و شرکت‌های دانش بنیان در تأمین تجهیزاتی چون آشغالگیرهای دستی، دریچه‌ها، پل‌های ته نشینی، تابلوها و ترانس‌ها را یکی دیگر از ویژگی‌های مهم پروژه ارتقا تصفیه خانه فاضلاب پرکندآباد ۲ دانست.