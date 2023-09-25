توطئه آشوب در کشور با هوشیاری ملت و نیروهای مسلح ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر پاسدار محمد باقر صبح دوشنبه در مراسم عهد سربازی که با حضور یکان‌های نیروهای مسلح در مسجد مقدس جمکران برگزار شد، اظهار داشت: سالروز امامت و زعامت حضرت ولیعصر (عج) را به ملت ایران اسلامی تبریک عرض می‌کنیم و مراسم عهد سربازی از سال آینده در تمامی رده‌های نیروهای مسلح در سراسر کشور برگزار می‌شود.

سرلشکر باقری عنوان کرد: نگاه اسلام به آخرالزمان مقدس و الهی است و در مکتب اسلام پایان بشریت پایانی همراه با امید و عدالت است که با قیام مهدی موعود (عج) شکل می‌گیرد.

رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح کشور اضافه کرد: این اراده خداوند است که مستضعفین بر زمین حکمفرما باشند و خداوند امام زمان (عج) را ذخیره الهی برای آینده بشریت قرار دادند.

سرلشکر باقری گفت: این اراده خداوند است که مسیر اسلام ناب با وقوع انقلاب اسلامی تولدی دوباره یابد و در دوران امام راحل و مقام معظم رهبری با قدرت و استحکام به پیش برود و این پرچم به دست امام زمان (عج) سپرده شود.

وی با بیان اینکه حکومت امام زمان (عج) حکومت صالحان بر روی زمین است، افزود: کسانی می‌توانند مدعی انتظار و قیام آن حضرت باشند که خود از صالحین باشند و در این سال‌ها ملت بزرگ ایران نشان دادند که امتی اینگونه برای یاری دین خواهند بود.

انقلاب اسلامی گامی اساسی برای زمینه سازی امر ظهور است

سرلشکر باقری گفت: ملت ایران از هیچ حادثه‌ای هراس به دل ندارد و انقلاب اسلامی گامی اساسی برای زمینه سازی امر ظهور است.

وی با بیان اینکه علت اصلی خانه نشینی امام علی علیه السلام نبود یاران واقعی بود، افزود: انقلاب اسلامی حاصل ۱۴ قرن مجاهدت علما و شهدا و سختی کشیدن‌های ملت بزرگ ایران به دست امام راحل شکل گرفت تا زمینه ساز ظهور حضرت حجت و تربیت جوانان و نسل صالح برای یاری آن حضرت باشند.

سرلشکر باقری عنوان داشت: معنای انتظار سکون و گوشه گیری و علاقه صرف به حضرت حجت نیست بلکه ایمان و حرکت جهادی و ایثار و فداکاری و کسب آمادگی است و ملتی که منتظر واقعی است نمی‌تواند در برابر ظلم سکوت کند و ملت ایران این امر را در عمل به اثبات رساندند.

رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح با بیان اینکه در روایات آمده آن حضرت نبرد سختی با دشمنان خواهند داشت، افزود: حضرت حجت در این راستا نیازمند یارانی مجاهد، معتقد و فداکار است و نیروهای مسلح ایران اسلامی در این مسیر گام بر می‌دارند.

امروز جمهوری اسلامی ایران اقتداری بی نظیر دارد

سرلشکر باقری ابراز داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران اقتداری بی نظیر دارد و اگر روزی دشمنان جرأت حمله نظامی به کشور داشتند امروز با قدرت نیروهای مسلح دشمن فکر تجاوز نظامی به کشور ما را کنار گذاشته است و امنیت کشور علارغم تلاش دشمنان مثال زدنی است.

رئیس ستاد مشترک نیروی‌های مسلح کشور با بیان اینکه دشمنان در روزهای گذشته وعده داده بودند ایران را به آشوب می‌کشانند، افزود: هوشیاری ملت بزرگ ایران و استحکام نیروهای مسلح در تمام کشور، نقشه‌های دشمنان را بر نقش بر آب کرد و توطئه آنان ناکام ماند و خدا را به خاطر امنیت کشور شاکریم.

وی تصریح کرد: نیروهای مسلح کشور عهد خواهند بست که در برابر دشمنان سازش نکرده و با آنان مقابله کنند.