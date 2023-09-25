برنامه تیم والیبال بعد از فینال/ سفر بدون توقف به انتخابی المپیک

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال در پایان دیدار نیمه نهایی درباره پیروزی ایران برابر قطر گفت: بازی ماقبل فینال را با موفقیت پشت سر گذاشتیم و حالا هم منتظریم تا دیدار چین و ژاپن برگزار و حریف مان برای دیدار فینال مشخص شود. البته پیش بینی می‌کنیم که چینی‌ها را فینال راه پیدا کنند.

وی در ادامه افزود: ما از سال ۲۰۱۰ تا امروز فینالیست بازی‌های آسیایی بوده ایم و در ۲۰۱۰ با هدایت زنده یاد حسین معدنی نایب قهرمان شدیم .۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ قهرمان شدیم و امیدواریم این دوره به سومین قهرمانی خود برسیم و هم به کاروان کمک و هم اعتبار والیبال کشورمان را حفظ کنیم.

رئیس فدراسیون والیبال درباره برنامه فشرده ملی پوشان پس از فینال گفت: ما بلافاصله هانگژو را به مقصد شانگهای و سپس دوبی و بعد هم کشور برزیل ترک می‌کنیم. تیم قطر هم همین شرایط را دارد. در برزیل باید به جهت کسب سهمیه المپیک تلاش کنیم.

وی درباره فینال فردا و شانس قهرمانی تیم ملی گفت: هدف ما مدال طلا است و امیدواریم ضمن اضافه کردن این افتخار به ویترین افتخارات والیبال ایران مردم کشورمان هم شاد کنیم.

داورزنی ضمن تمجید از میزبانی چینی‌ها در نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی اضافه کرد: چینی در دوره‌هایی که میزبانی مسابقات مختلف و یا بازی‌های آسیایی را برعهده داشته اند در بالاترین سطح این کار را انجام داده اند. فکر می‌کنم جدا از بحث میزبانی در مدیریت شهری هم بسیار موفق بوده اند. هانگژو در موضوع استفاده از خودروهای برقی و حتی موتورهای برقی در سطح بالایی قرار دارد و هوای تمیز اینجا ناشی از همین مو ضوع می‌شود و در کل نمره قبولی گرفتند.

رئیس فدراسیون والیبال درباره این مسئله که آیا قهرمانی در هانگژو تضمینی برای کم شدن هجمه‌ها به کادر فنی تیم ملی خواهد بود گفت: اجازه بدهید در این مقطع درباره موضوع کادر فنی صحبت نکنیم چون راه سختی پیش رو داریم. پرداختن به این مسئله در مقطع فعلی به صلاح فدراسیون و کادر فنی نیست. هم کادر فنی و هم بازیکنان تلاش می‌کنند تا شرایط بهتری حاکم شود. ما بعد از هانگژو مسابقات مهمی را داریم. قهرمانی در بازی‌های آسیایی اثری روی رنکینگ ما ندارد اما بازی به بازی در برزیل اثرگذار است لذا بعد از بازی‌های انتخابی المپیک درباره تیم و این موضوعات صحبت می‌کنیم.