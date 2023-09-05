میزبانی از زائران اربعین در مواکب شهدای بانک ملت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک با تسلیت ایام عزاداری اربعین حسینی و در راستای ایفای مسوولیت‌های اجتماعی و پاسداشت ارزش‌های دینی و در عین حال با هدف خدمات رسانی به زائران بارگاه اباعبدالله الحسین (ع) در ایام پیاده روی اربعین، چهار موکب و ایستگاه صلواتی در شهرهای مرزی کشور و دو موکب و ایستگاه صلواتی در کشور عراق برپا کرده است.

بر اساس این گزارش، کارکنان خدوم بانک ملت در ایستگاه‌ها و مواکب برپا شده در مهران، خسروی، شلمچه، چزابه، مسیر پیاده روی نجف اشرف به کربلا و کربلای معلی، با تکریم محبان و زائران اربعین حسینی، از آنان پذیرایی می‌کنند.

جمعی ازکارکنان بانک ملت نیز همراه و همگام با عزاداران حسینی، در پیاده روی اربعین حضور یافته اند تا به نمایندگی از این مجموعه بزرگ، ارادت ویژه خود را به مقام شامخ اهل بیت (س) و به ویژه امام شهدا، حضرت سیدالشهدا (ع) نشان دهند.

در همین حال، بانک ملت با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی (ع) و افزایش تردد زائران عتبات عالیات از مناطق مرزی، پایانه‌های خودپرداز سیار خود را در مرزهای شلمچه، چذابه، مهران و خسروی مستقرکرده است.

همچنین با هدف تسهیل امور زائران، امکان برداشت وجه نقد تا سقف مبلغ ۵ میلیون ریال روزانه از تمامی خودپردازهای بانک ملت در استان‌های ایلام، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان و تمامی مناطق مرزی و همچنین پایانه‌های خودپرداز سیار یادشده برای دارندگان کارت‌های ملت و سایر کارت‌های شتابی فراهم شده است.

این گزارش حاکی است، بانک ملت در سال‌های گذشته نیز در راستای خدمات رسانی به زائران اربعینی حسینی، نسبت به برپایی ایستگاه‌های صلواتی و موکب ها در شهرهای مرزی و کشور عراق اقدام و در این ایام با توزیع غذای گرم، آب معدنی و … از زائران حرم اباعبدالله الحسین (ع) پذیرایی کرده بود.