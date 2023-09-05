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۱۴ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۱۷

میزبانی از زائران اربعین در مواکب شهدای بانک ملت

میزبانی از زائران اربعین در مواکب شهدای بانک ملت

بانک ملت با هدف تسهیل امور زائران اربعین حسینی(ع)، با برپایی ایستگاه های صلواتی و مواکب در مرزهای خروجی و کشور عراق، میزبان خیل عظیم دوستداران و دلدادگان اباعبدالله الحسین (ع) است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک با تسلیت ایام عزاداری اربعین حسینی و در راستای ایفای مسوولیت‌های اجتماعی و پاسداشت ارزش‌های دینی و در عین حال با هدف خدمات رسانی به زائران بارگاه اباعبدالله الحسین (ع) در ایام پیاده روی اربعین، چهار موکب و ایستگاه صلواتی در شهرهای مرزی کشور و دو موکب و ایستگاه صلواتی در کشور عراق برپا کرده است.

بر اساس این گزارش، کارکنان خدوم بانک ملت در ایستگاه‌ها و مواکب برپا شده در مهران، خسروی، شلمچه، چزابه، مسیر پیاده روی نجف اشرف به کربلا و کربلای معلی، با تکریم محبان و زائران اربعین حسینی، از آنان پذیرایی می‌کنند.

جمعی ازکارکنان بانک ملت نیز همراه و همگام با عزاداران حسینی، در پیاده روی اربعین حضور یافته اند تا به نمایندگی از این مجموعه بزرگ، ارادت ویژه خود را به مقام شامخ اهل بیت (س) و به ویژه امام شهدا، حضرت سیدالشهدا (ع) نشان دهند.

میزبانی از زائران اربعین در مواکب شهدای بانک ملت

در همین حال، بانک ملت با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی (ع) و افزایش تردد زائران عتبات عالیات از مناطق مرزی، پایانه‌های خودپرداز سیار خود را در مرزهای شلمچه، چذابه، مهران و خسروی مستقرکرده است.

همچنین با هدف تسهیل امور زائران، امکان برداشت وجه نقد تا سقف مبلغ ۵ میلیون ریال روزانه از تمامی خودپردازهای بانک ملت در استان‌های ایلام، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان و تمامی مناطق مرزی و همچنین پایانه‌های خودپرداز سیار یادشده برای دارندگان کارت‌های ملت و سایر کارت‌های شتابی فراهم شده است.

میزبانی از زائران اربعین در مواکب شهدای بانک ملت

این گزارش حاکی است، بانک ملت در سال‌های گذشته نیز در راستای خدمات رسانی به زائران اربعینی حسینی، نسبت به برپایی ایستگاه‌های صلواتی و موکب ها در شهرهای مرزی و کشور عراق اقدام و در این ایام با توزیع غذای گرم، آب معدنی و … از زائران حرم اباعبدالله الحسین (ع) پذیرایی کرده بود.

کد مطلب 5894849

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