به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در رسانه اجتماعی خود ادعا کرد که تانک‌ های «ام ۱ آبرامز» ساخت آمریکا وارد کشورش شده اند!

رئیس جمهور اوکراین با اشاره به اینکه خبرهای خوبی از «رستم عمراف» وزیر دفاع اوکراین دریافت کرده است، مدعی شد: آبرامزها در حال حاضر در اوکراین هستند و برای تقویت تیپ های ما آماده می شوند. از متحدانمان بابت اجرای توافقات سپاسگزارم!

زلنسکی ادعا کرد که آنها به دنبال توافقات جدید و گسترش جغرافیای عرضه هستند!

این در حالیست که وی از تعداد این تانک ها سخنی نگفته است.

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا پیشتر در سخنرانی خود قبل از پانزدهمین نشست گروه تماس دفاعی اوکراین که هفته گذشته در پایگاه رامشتاین آلمان برگزار شد، اعلام کرده بود که «تانک های ام ۱ آبرامز که آمریکا قبلا به آنها متعهد شده بود، به زودی وارد اوکراین خواهند شد».

«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا چندی پیش در جریان دیدار با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید گفت که اولین تانک‌های آبرامز آمریکا که برای اوکراین اختصاص داده شده است، به آنجا خواهند رسید.

بایدن در دیدار با زلنسکی و دیگر مقامات اوکراین در کاخ سفید قول داد که دولت او به حمایت از تلاش‌های جنگی علیه نیروهای روسیه ادامه خواهد داد.

رئیس جمهور آمریکا گفت که او بخش بعدی بسته‌های کمک نظامی و امنیتی ایالات متحده به اوکراین که شامل توپخانه و مهمات اضافی، پرتابگرها و رهگیرها و تسلیحات ضد تانک بیشتر است را تایید کرده است.

رئیس جمهور آمریکا پیشتر در ژانویه موافقت کرده بود که ۳۱ تانک آبرامز را برای کمک به نیروهای اوکراینی برای دفاع از خود در برابر روسیه به میدان جنگ اوکراین بفرستد. ارسال این تانک‌ها تا به امروز طول کشیده است، چون تانک‌ها باید تهیه می‌شدند و نیروهای اوکراینی باید روی این ماشین‌های نظامی و جنگی آموزش می‌دیدند.

*اسماعیل شکیبا نیا