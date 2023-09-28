به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اوکرینفورم، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین که در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «ینس استولتنبرگ»، دبیرکل ناتو در کیف صحبت کرد، به برخی ادعاها درباره ارسال موشک‌های ایرانی به روسیه در میدان جنگ اوکراین اشاره کرد و ضمن رد برخی شایعات گفت: «گزارش‌های مقامات ذیربط و شرکای ما حاکی از آن است که هنوز موشک‌های ایرانی به فدراسیون روسیه فروخته نشده است و در حال حاضر هیچ نشانه‌ای مبنی بر فروش موشک‌های بالستیک ایران به روس‌ها ثبت نشده است.»

پیشتر اندیشکده آمریکایی مؤسسه مطالعات جنگ (ISW) ادعا کرده بود که مقامات ایران و روسیه ممکن است پس از پایان محدودیت‌های مربوطه در قطعنامه سازمان ملل در ۱۸ اکتبر درباره آزادی معاملات تسلیحاتی، توافق نامه‌ای را در مورد فروش پهپاد و موشک منعقد کنند.

از سوی دیگر پیشتر، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) درباره تأمین تانک‌های آبرامز از سوی آمریکا برای اوکراین در سخنانی اعلام کرده بود: این تانک‌ها نیز خواهند سوخت.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این ارتباط گفت که تحویل تسلیحات غربی بعید است توازن قدرت را در میدان جنگ تغییر دهد.

وی افزود که ایالات متحده به افزایش مشارکت خود در درگیری‌ها ادامه می‌دهد، در حالی که ارتش روسیه در حال بهبود مهارت‌های خود در اقدامات متقابل است.

این در حالیست که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در رسانه اجتماعی خود ادعا کرده بود که تانک‌های «ام ۱ آبرامز» ساخت آمریکا وارد کشورش شده‌اند!

رئیس جمهور اوکراین با اشاره به اینکه خبرهای خوبی از «رستم عمراف» وزیر دفاع اوکراین دریافت کرده است، مدعی شده بود: آبرامزها در حال حاضر در اوکراین هستند و برای تقویت تیپ‌های ما آماده می‌شوند. از متحدانمان بابت اجرای توافقات سپاسگزارم! وی از تعداد این تانک‌ها سخنی نگفته است.

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا پیشتر در سخنرانی خود قبل از پانزدهمین نشست گروه تماس دفاعی اوکراین که هفته گذشته در پایگاه رامشتاین آلمان برگزار شد، اعلام کرده بود که «تانک های ام ۱ آبرامز که آمریکا قبلاً به آنها متعهد شده بود، به زودی وارد اوکراین خواهند شد.»

«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا نیز چندی پیش در جریان دیدار با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید گفت که اولین تانک‌های آبرامز آمریکا که برای اوکراین اختصاص داده شده است، به آنجا خواهند رسید.

بایدن در دیدار با زلنسکی و دیگر مقامات اوکراین در کاخ سفید قول داد که دولت او به حمایت از تلاش‌های جنگی علیه نیروهای روسیه ادامه خواهد داد.

رئیس جمهور آمریکا گفت که او بخش بعدی بسته‌های کمک نظامی و امنیتی ایالات متحده به اوکراین که شامل توپخانه و مهمات اضافی، پرتابگرها و رهگیرها و تسلیحات ضد تانک بیشتر است را تأیید کرده است.

رئیس جمهور آمریکا پیشتر در ژانویه موافقت کرده بود که ۳۱ تانک آبرامز را برای کمک به نیروهای اوکراینی برای دفاع از خود در برابر روسیه به میدان جنگ اوکراین بفرستد. ارسال این تانک‌ها تا به امروز طول کشیده است، چون تانک‌ها باید تهیه می‌شدند و نیروهای اوکراینی باید روی این ماشین‌های نظامی و جنگی آموزش می‌دیدند.