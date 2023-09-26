اهدای ۳۰۰۰ جلد کتاب به کتابخانه زندان مرکزی رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی اصل اظهار کرد: یک خیر گیلانی، ۳ هزار جلد کتاب با محتوای اجتماعی، روانشناسی، داستانی، رُمان و مذهبی به کتابخانه شهید باقرالعلوم زندان مرکزی رشت اهدا کرد.

وی با اشاره به وجود کتابخانه سیار در همه بندهای زندان مرکزی رشت افزود: زندانیان به غیر از حضور در محل کتابخانه این زندان، روزانه بیش از ۲۰۰ جلد کتاب از کتابخانه سیار درخواست می‌کنند که مطالعه علاوه بر تأثیر اصلاحی و تربیتی بر زندانیان نقش مثبتی بر روی زندگی فردی و اجتماعی آن‌ها دارد.

مدیر کل زندان‌های گیلان با تاکید بر ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان زندانیان ادامه داد: اداره کل زندان‌ها در مناسبت‌های مختلف نمایشگاه کتاب همراه با مسابقات کتابخوانی با موضوعات فرهنگی و تربیتی در زندان‌ها برگزار می‌کند که این برنامه‌ها با استقبال زندانیان همراه است.