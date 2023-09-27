دریافت 8 MB کد مطلب 5896462 https://mehrnews.com/x337QY ۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۹ کد مطلب 5896462 فیلم ورزش فیلم ورزش ۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۹ آغاز بازی هندبال ایران و عربستان با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران تصاویری از پخش سرود جمهوری اسلامی ایران پیش از آغاز بازی هندبال ایران و عربستان را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط جذب یک بازیکن خارجی برای تیم هندبال خرمآباد هندبال ایران با تساوی برابر عربستان صعود کرد دلایل شکست تیم ملی هندبال ایران برابر ژاپن باخت شاگردان ووسلین برابر تیم ژاپن/چهارشنبه مصاف با عربستان مدعی وضعیت بازیکن مصدوم تیم ملی هندبال/ سیاوشی: در بازی با ژاپن هستم صحبت هندبالیست ها پس از برد پر گل برابر مغلوستان برچسبها هندبال تیم ملی هندبال تیم ملی هندبال ایران عربستان سعودی بازیهای آسیایی هانگژو ۲۰۲۲
نظر شما