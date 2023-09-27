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کد مطلب 5896462
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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۹

آغاز بازی هندبال ایران و عربستان با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران

آغاز بازی هندبال ایران و عربستان با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران

تصاویری از پخش سرود جمهوری اسلامی ایران پیش از آغاز بازی هندبال ایران و عربستان را مشاهده می‌کنید.

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