دلایل شکست تیم ملی هندبال ایران برابر ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، حمید صادقی شاهنشین پس از شکست تیمش برابر ژاپن گفت: همانطور که از قبل پیش‌بینی کرده بودیم، بازی بسیار سنگینی را در برابر یکی از بهترین تیم های آسیا و مدعی قهرمانی پشت سرگذاشتیم.

وی افزود: ژاپن در دوسال گذشته در آسیا هیچ بازی نداشته و اگر در رویدادی شرکت کرده عمدتا دوستانه بوده است. تنها فیلمی که توانستیم از بازی این تیم به دست بیاوریم بازی با عربستان بود که عربستان هم تیم قوی نبود ونتوانست دربرابر ژاپن دوام بیاورد.

مربی تیم ملی هندبال ادامه داد: پیش از این مسابقه کادر فنی، بازی عربستان و ژاپن را آنالیز کرد، نکات لازم را پیش از بازی متذکر شدیم اما نتوانستیم تمرینی داشته باشیم، با این وجود شروع خوبی داشتیم ، اما متاسفانه بچه های ما اشتباهات فردی زیادی داشتند و همین مسأله باعث شد که اختلاف امتیاز زیاد شود.

وی اضافه کرد: همانگونه ژاپن بازی را تا پایان اداره کرد، کم کم خستگی هم بر بچه ها فائق شد. در واقع اگر بچه های ما آن اشتباهات فردی را نداشتند، عملکرد بهتری داشتیم.

صادقی شاهنشین در خصوص بازی بعدی باعربستان، این بازی را برای تیم هندبال ایران بسیار حیاتی توصیف کرد و با تاکید بر شکست این تیم اظهارداشت: موفقیت دربرابر عربستان برای ما دور از دسترس نیست و برای دستیابی به این مهم، بچه ها باید بازی در برابر ژاپن را به فراموشی بسپارند و دقت عمل شان را بالا ببرند .

وی توضیح داد: فیلم بازی عربستان را دیده ایم، پیش از این هم با این تیم بازی کرده ایم نکات فنی را به ملی پوشان مان خواهیم گفت، ضمن اینکه بچه ها یک بازی تمرینی فردا خواهند داشت تا تا با آمادگی بیشتر در برابر عربستان حاضر شوند،

مربی تیم ملی هندبال خاطر نشان ساخت : مطمین هستم اگر بچه ها نکاتی را که متذکر خواهیم شد رعایت کنند و اشتباهات امروز را تکرار نکنند، در برابر این تیم پیروز میدان خواهیم بود