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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۰

گزارش و نگاه مهمان؛

سانسور کتاب‌های درسی فلسطینیان توسط اسرائیل

سانسور کتاب‌های درسی فلسطینیان توسط اسرائیل

مقامات اسرائیلی در حال تلاش برای تحمیل کتاب‌های درسی جدید سانسور شده در مدارس فلسطینی در شرق بیت المقدس هستند.

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: علی معروفی آرانی منتقد فرهنگی و پژوهشگر در حوزه صهیونیسم یادداشتی را با عنوان «در آغاز سال تحصیلی در فلسطین؛ از بازرسی کیف و کتاب دانش آموزان توسط پلیس صهیونیستی تاسانسور واژه فلسطین و پرچم این کشور در دانشگاه‌ها» نوشته که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.

مشروح این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

سانسور در اسرائیل به طور رسمی توسط سانسور نظامی اسرائیل انجام می‌شود، واحدی در دولت اسرائیل که رسماً وظیفه اجرای سانسور پیشگیرانه در مورد انتشار اطلاعاتی را دارد که ممکن است بر امنیت اسرائیل تأثیر بگذارد.

رژیم جعلی صهیونیستی تنها رژیمی در جهان است که ادعای دموکراسی داشته و در عین حال کاملاً بر اساس قانون سانسور عمل می‌کند. رژیم اسرائیل مانورهای زیادی درباره آزادی بیان و آزادی مطبوعات می‌دهد؛ درحالی که شدیدترین سانسور دنیا متعلق به همین رژیم است. سانسور نظامی بارزترین نوع سانسور در میان صهیونیست‌ها بوده و به مجموعه قوانینی گفته می‌شود که برای ممنوعیت انتشار برخی مطالب مطبوعاتی و رسانه‌ای در رسانه‌ها وضع می‌شود.

هر روزنامه نگاری که در داخل رژیم صهیونیستی کار می‌کند موظف است که توسط دفتر مطبوعاتی رژیم اسرائیل تأیید صلاحیت شود. این دفتر مجاز به رد درخواست‌ها بر اساس ملاحظات سیاسی یا امنیتی است.

پس از بحران دیپلماتیک قطر در سال ۲۰۱۷، اسرائیل اقداماتی را برای ممنوعیت الجزیره مستقر در قطر با بستن دفتر خود در بیت المقدس، لغو کارت‌های مطبوعاتی و درخواست از پخش کننده‌های کابلی و ماهواره‌ای برای عدم پخش الجزیره انجام داد. آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع، برخی از گزارش‌های الجزیره را تبلیغاتی به سبک آلمان نازی توصیف کرده بود. از سال ۲۰۲۰، اسرائیل رتبه ۸۸ را در شاخص آزادی مطبوعات جهانی دارد.

بازرسی کیف و کتاب دانش آموزان از ابتدای سال تحصیلی

پلیس اسرائیل مستقر در ورودی مسجد الاقصی در بیت‌المقدس، از ابتدای سال تحصیلی در حال بازرسی کیف دانش‌آموزانی است که در مدارس بیت‌المقدس تحصیل می‌کنند و کتاب‌های درسی را که پرچم فلسطین در آن نقش بسته می‌دهد ضبط می‌کند. پلیس رژیم صهیونیستی در کیف‌های مدرسه دانش آموزان در حال جستجوی مطالب مرتبط با هویت فلسطینی هستند، این عمل نشان می‌دهد که مقامات اسرائیلی آزادی خواندن، نوشتن و یادگیری دانش آموزان فلسطینی را هدف قرار داده اند. دانشجویان فلسطینی برای چندین دهه تحت اشغال نظامی با موانع قابل توجهی برای دسترسی به آموزش مواجه بوده اند.

پلیس اسرائیل به موازات تلاش گسترده‌تر خود برای غیرقانونی و سانسور کردن هرگونه نمایش هویت ملی فلسطینی و همچنین تلاش‌های دولت اسرائیل برای ممانعت از دسترسی دانش‌آموزان فلسطینی به آموزش، ایست بازرسی را برای جستجوی مواد توهین‌آمیز انجام می‌دهد. تا آنجایی که دولت اسرائیل نگران پیام‌های موجود در کتاب‌های مدرسه است که ممکن است به جو خشونت کمک کند، ارعاب دانش‌آموزان و مصادره این مواد باعث می‌شود که همان تصورات و ناامیدی‌هایی که به درگیری دامن می‌زند، وارد شود.

ممنوعیت لباس‌ها یا زیورآلاتی را که حاوی پرچم‌ها، نقشه‌هاو تصاویر شهدای فلسطینی است

گزارش‌ها حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر، پلیس از مغازه‌داران شهر قدیمی بیت‌المقدس خواسته لباس‌ها یا زیورآلاتی را که حاوی پرچم‌ها، نقشه‌ها، تصاویر فلسطینی یا عبارت «فلسطین آزاد» است را به نمایش نگذارند و همچنین معترضان را در شیخ جراح به دلیل برافراشتن پرچم‌های فلسطین دستگیر کرده است. در همین حال، دولت اسرائیل اقدام به جلوگیری از کمک مالی به مدارسی که برنامه درسی فلسطینی را آموزش می‌دهند، و همچنین تلاش برای سانسور برنامه درسی فلسطینی را که در مدارس اورشلیم تدریس می‌شود برای حذف هر گونه ذکر هویت یا حقوق فلسطینی انجام داده است. تلاش‌هایی برای جلوگیری از دسترسی دانشجویان فلسطینی به برنامه‌های مقدماتی آموزش عالی و ممنوعیت کامل پرچم ملی فلسطین در دانشگاه‌ها صورت گرفته است.

رژیم صهیونیستی در اقدامی برای چاپ و نشر کتاب برای دانش آموزان فلسطینی موارد زیر را اعمال کرده است و تخطی از آن را موجب پیگرد و مجازات دانسته است.

۱. لوگوی تشکیلات خودگردان فلسطین که بر روی تمامی جلد کتاب‌ها چاپ شده بود حذف و به جای آن آرم شهرداری بیت المقدس قرار گرفت.

۲. در کتاب‌های درسی سانسور شده، هر گونه ذکر و تصویر پرچم فلسطین حذف شده است، حتی در کتاب‌های رنگ آمیزی کودکان شش ساله.

۳. همچنین در کتاب‌های درسی کلاس اول، داستانی درباره بازگشت یک زندانی زن به خانه و شعری درباره «سپیده دم آزادی» از نسخه‌های سانسور شده حذف شد.

۴. تمام ذکر واژه‌های روز نکبت (به معنای «فاجعه»، اشاره به پراکندگی / خروج فلسطینی‌ها در سال ۱۹۴۸) و حق بازگشت فلسطینی‌ها حذف شده است، از جمله اشعار شاعران فلسطینی تبعیدی که اشتیاق خود را برای سرزمین زیبای خود بیان می‌کنند. اشعار و آهنگ‌هایی در مورد زیبایی مناظر فلسطینی و یا اشعاری که به پست‌های بازرسی اسرائیل اشاره می‌کنند نیز حذف شده اند.

۵. تاریخ پیشین - از صدها سال پیش - به همان اندازه سانسور می‌شود. در کتاب درسی کلاس چهارم، داستانی درباره صلاح الدین و نبرد َحطّین (نبرد حَطّین نبردی است که در ۲۵ ربیع‌الثانی ۵۸۳ هجری قمری/۴ ژوئیه ۱۱۸۷ میلادی بین نیروهای صلیبی به رهبری گی لوزینیان، پادشاه اورشلیم و مسلمانان به رهبری صلاح‌الدین ایوبی، در منطقه حطین رخ داد و مسلمانان توانستند طی نبردی سخت به پیروزی برسند و بخش عظیمی از نیروهای صلیبی را به قتل برسانند و تعدادی از فرماندهان سپاه صلیبی از جمله گی لوزینیان را اسیر کنند.) بدون هیچ دلیل مشخصی از وجود حذف شد. به همین ترتیب، داستانی در مورد محاصره عکا در طول تهاجم ناپلئون حذف شده
است.

۶. حذف کلمه عکا؛ از جمله شعری که عکا را «عروس دریا» می نامد و داستانی در مورد بازدید دانش آموزان از شهر اورشلیم / بیت المقدس برای اولین بار. بعلاوه، تمام ذکرهای بیت المقدس به عنوان «قدس» حذف شده است. داستانی از کتاب درسی کلاس دوم در مورد سفر میدانی به شهر قدیمی اورشلیم نیز حذف شده است.

۷. هرگونه ذکر اسرائیل به عنوان نیروی اشغالگر یا بیت المقدس شرقی به عنوان شهر اشغالی حذف شده است. هدف از این اقدام، تثبیت کنترل اسرائیل بر سرزمین‌های فلسطینی اشغالی در پشت خطوط آتش بس سال ۱۹۶۷ است. علاوه بر این، فلسطینیان در داخل اسرائیل دیگر در هیچ کجا فلسطینی نامیده نمی‌شوند.

۸. داستان‌ها، ترانه‌ها و اشعار مربوط به انتفاضه اول و دوم فلسطین همگی حذف شده اند. حذف ترانه: "اورشلیم منتظر است تا اشغال تاریک از بین برود و روز روشن آزادی فرا برسد." این تنها بخشی از آهنگ آزادی است.

۹. در کتاب‌های جغرافیای دانش‌آموزان پایه هشتم، موضوع آلودگی در محیط‌زیست فلسطین به فاضلاب‌های که توسط شهرک‌نشینان در کرانه باختری رود اردن به روستاهای فلسطینی ریخته می‌شود، می‌پردازد. کل این درس حذف شده است. همچنین در تمام کتاب‌های درسی جغرافیا، حقایق مربوط به بحران آب فلسطین - مانند دره اردن که تقریباً ۸۰۰۰ شهرک نشین ۲۰ برابر بیشتر از تقریباً ۲.۵ میلیون فلسطینی ساکن کرانه باختری آب دریافت می‌کنند - در کتاب‌های درسی تازه سانسور شده به طور کامل حذف شده است.

۱۰. در کتاب‌های تاریخ پایه نهم و دهم تقریباً کل کتاب حذف شده است. کل واحدهایی که به موضوع فلسطین از زمان اعلامیه بالفور (۱۹۱۷) تا نکبه (۱۹۴۸) می‌پردازند، حذف شده اند و صفحات سفید سفیدی را برای دانشجویان باقی می‌گذارند تا به آنها خیره شوند.

این موضوع غیرقابل توصیف خطرناک است و نباید اجازه داد که چنین اقدامات غیرقانونی بدون توجه بگذرد. مردم فلسطین حق دارند هویت، میراث و تاریخ خود را حفظ کنند. همه مردم حق دارند در مدارسی که در آنها تحصیل می‌کنند آموزش مناسب دریافت کنند. هیچ کس سزاوار دریافت تبلیغات سانسور شده و سیاسی که هدف آن کنترل ذهن جوانان به هر طریقی است، نیست. مردم فلسطین نه مجبور به فراموشی و نه مجبور به ناآگاهی نسبت به هویت خود هستند.

سانسور ۱۰۰۰۰ کتاب ،۲۰۰۰ مقاله و ممنوعیت استفاه از فکس در رسانه‌ها

سانسور در اسرائیل به طور رسمی توسط سرویس سانسور نظامی رژیم صهیو نیستی اسرائیل اداره می‌شود. این سانسور واحدی از رژیم اسرائیل است که به طور رسمی وظیفه انجام سانسور پیشگیرانه در انتشار اطلاعاتی را دارد که می‌تواند بر امنیت اسرائیل تأثیر بگذارد. این آژانس توسط رئیس سانسور کننده رژیم اسرائیل، یک مقام نظامی منصوب شده توسط وزیر دفاع اسرائیل، که بر مسائلی مانند برنامه تسلیحات هسته‌ای اسرائیل و برنامه‌های نظامی اسرائیل که در رسانه‌ها افشا نمی‌شوند، نظارت می‌کند. این سیستم به رئیس سانسور کننده قدرت می‌دهد تا اطلاعاتی را که خطرناک می‌دانند سرکوب کند. عملیات نظامی خارج از مرزهای ملی در اسرائیل، به طور متوسط، سالانه ۲۲۴۰ مقاله خبری توسط سانسورچیان ارتش رژیم صهیو نیستی سانسور می‌شود که حدود ۲۴۰ مقاله به طور کامل و حدود ۲۰۰۰ مقاله به طور جزئی سانسور می‌شود. مقالاتی در مورد موضوعات بالقوه بحث برانگیز باید از قبل به سانسورچیان ارتش رژیم صهیو نیستی ارسال شود. در غیر این صورت، روزنامه نگار حق کار به عنوان روزنامه نگار در رژیم صهیو نیستی را از دست می‌دهد و در مورد روزنامه نگاران خارجی، ممکن است از ورود به اسرائیل منع شود.

قبل از توافق اسلو، پلیس و رژیم صهیو نیستی بر سرزمین‌های فلسطینی را کنترل می‌کردند که این امر باعث شد اسرائیل کتاب‌ها و اطلاعاتی را که فلسطینی‌ها می‌خوانند یا منتشر می‌کردند سانسور کند. تا سال ۱۹۹۱، حدود ۱۰۰۰۰ کتاب ممنوع شد، دستگاه‌های فکس ممنوع شد و بسیاری از خطوط تلفن قطع شد. علاوه بر این، کرانه باختری فلسطین انتشار مطالبی را که «اهمیت سیاسی» تلقی می‌شود ممنوع و نشریات عربی را «به طور کامل تعلیق کرده است».

تعطیلی خبرگزاری‌هایی که علیه رژیم صهیونیستی مطلب می‌نویسند

گزارشگران بدون مرز نگرانی‌های جدی خود را در مورد بدرفتاری با خبرنگاران در اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی به ویژه در مورد روزنامه نگاران فلسطینی را اطلاع و اعلام می‌کردند.روزنامه نگاران و مطبوعات در رژیم صهیو نیستی، با خصومت آشکار مقامات دولتی روبرو هستند. کمپین‌های حمایتی از روزنامه نگاران در جریان است اما بازهم از طرف سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. نیروهای نظامی رژیم اسرائیل، اغلب حقوق روزنامه‌نگاران فلسطینی را به‌ویژه هنگام پوشش تظاهرات و درگیری‌ها در کرانه باختری و غزه را نقض می‌کنند. خبرنگار فلسطینی می‌گوید. ارتش اسرائیل همچنان روزنامه نگاران فلسطینی را تحت بازداشت، بازجویی و بازداشت اداری قرار می‌دهد که بسیاری از آنها اغلب ثابت نشده اند و همواره رژیم صهیونیستی در حال بستن آژانس‌های خبری است که علیه رژیم صهیونیستی مطلب می‌نویسند.

در ۷ دسامبر ۲۰۲۱، خبرنگاران و گزارشگران بدون مرز و دیده بان حقوق بشر مدیترانه اروپایی اعلام کردند که سرویس‌های جاسوسی اسرائیل از خروج ده‌ها روزنامه نگار فلسطینی از کرانه باختری و نوار غزه جلوگیری کردند تا از انتشار اخبار حوادث و اتفاقات ناگوار در مورد وضعیت فلسطینیان جلوگیری کنند. دیده بان حقوق بشر از حداقل ۲۱ روزنامه نگار فلسطینی که از سفر به خارج از سرزمین‌های اشغالی منع شده بودند مطلع بود. در بسیاری از موارد، ممنوعیت سفر برای سال‌ها وجود داشته است. در ۱۸ اوت ۲۰۲۲، ارتش اسرائیل دستور بسته شدن دفاتر هفت نفر از برجسته‌ترین روزنامه نگاران فلسطینی را صادر کرد. در همین رابطه و در این روز، سازمان‌های حقوق بشر فلسطینی سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی حملات فزاینده اسرائیل به جامعه مدنی فلسطین را محکوم کرده اند.

کشتن و ترور عمدی خبرنگاران از اهداف سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی است

در سال ۲۰۱۹، کریستف دزلویر، مدیر اجرایی گزارشگران بدون مرز، پس از کشته شدن دو روزنامه نگار در حین پوشش تظاهرات در نوار غزه توسط نیروهای سرکوب گر رژیم صهیونیستی، اسرائیل را به جنایات جنگی متهم کرد. آقای کریستف دزلویر در مصاحبه‌ای با The Jerusalem Post گفت: «وقتی اسرائیل به یک روزنامه‌نگار شلیک می‌کند، حتماً عمدی بوده و هرگز این جنایت سهوی نیست. فردی که در میدان دوربین و ژاکت به تن دارد، و در حال انجام وظیفه و تهیه گزارش است،حتماً یک روزنامه‌نگار است، بنابراین این ترور و کشتن نمی‌تواند صرفاً تصادفی باشد.». شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت تیراندازی مستقیم توسط نیروهای سرکوب گر رژیم صهیونیستی که در نهایت منجر به کشته شدن ۱۸۳ نفر شد، "نقض جدی حقوق بشر و قوانین بشردوستانه" است و "می‌تواند جنایت جنگی یا جنایت علیه افراد باشد." به این نتیجه رسید که ". کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل "دلایل منطقی" پیدا کرد تا اثبات کند که شلیک تیراندازان سرکوب گر رژیم صهیونیستی به خبرنگاران عمدی است، زیرا می‌دانستند که آنها به وضوح به عنوان روزنامه نگار قابل شناسایی هستند.

به گفته کمیته حفاظت از روزنامه نگاران حقوق بشر سازمان ملل، ۱۸ روزنامه نگار فلسطینی در اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ کشته شدند. در این رابطه اسرائیل مقر آسوشیتدپرس و الجزیره در نوار غزه را بمباران کرد و به طور کامل منهدم کرد. در سال ۲۰۲۲، روزنامه‌نگار فلسطینی-آمریکایی، شیرین ابو آکور، بر اثر اصابت گلوله به سر در حین پوشش خبر توسط نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی جان باخت.

سانسور نظامی

تیم سانسورهای نظامی رژیم صهیونیستی این قدرت را دارند که جلوی انتشار برخی اخبار را بگیرند. قوانین سانسور بیشتر به مسائل نظامی مربوط می‌شود، مانند گزارش نکردن اینکه آیا موشک به هدف اصابت کرده است یا حرکت نیروهای نظامی، اما آنها همچنین می‌توانند اطلاعات مربوط به صنعت نفت و تأمین آب را نیز کنترل کنند. خبرنگارانی که سانسور نظامی را دور می‌زنند یا مقالات سانسور شده را منتشر می‌کنند؛ مشمول تعقیب کیفری و حبس‌های بلند مدت می‌شوند. تیم سانسور در رژیم صهیونیستی همچنین قدرت بستن روزنامه‌ها را نیز دارند، اما چنین اقدامات افراطی به ندرت انجام می‌شود. یکی از نمونه‌های قابل توجهی که یک روزنامه به طور موقت تعطیل شد، پرونده Kav 300 بود که در نهایت نشان داد که شین بت (سازمان اطلاعات و امنیت داخلی (شاباک یا شین بِت) نام سازمان اطلاعات و امنیت داخلی در کشور اسرائیل می‌باشد که مسئولیت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به داخل مرزهای اسرائیل و مناطق خودمختار فلسطینی و همچنین خنثی‌سازی فعالیت‌های تروریستی را بر عهده دارد.) از سانسور برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات داخلی روزنامه استفاده کرده است؛ و منجر به یکی از بزرگترین رسوایی‌های عمومی هند شد. اسرائیل در دهه ۱۹۸۰ در پی این حادثه، دو رئیس هیئت تحریریه روزنامه مهم، هاآرتص و یدیعوت آرونات را اخراج کرد.

توافقنامه جدید، سانسور نظامی را تنها در مورد موادی که آشکارا برای امنیت ملی مضر است مجاز می‌داند و به دیوان عالی اجازه می‌دهد تا تصمیمات نظامی را نادیده بگیرد. یکی از روش‌های بسیار رایجی که رسانه‌های اسرائیلی برای دور زدن قوانین سانسور استفاده می‌کنند، افشای مطالب به منابع خبری خارجی است که خارج از اسرائیل هستند و بنابراین مشمول سانسور اخبار رژیم اسرائیل نیستند. پس از انتشار، رسانه‌های اسرائیلی تنها به استناد به آن خبر، گزارش ویا مقاله نیاز دارند. قوانین جاری در رژیم صهیونیستی سخنان نفرت پراکنی و "ابراز حمایت از سازمان‌های غیرقانونی یا تروریستی" را ممنوع می‌کند. ماده ۱۷۳ این قانون، انتشار «نشریاتی را که احتمالاً به عقاید یا احساسات دینی دیگران خدشه وارد کند، جرم می داند».

حوادث قابل توجه

در سال ۱۹۶۰ دو رمان علمی تخیلی برای فرار از سانسور در رژیم صهیونیستی منتشر شد. اولی درباره رودولف تیشمن بود و داستان ربوده شدن آیشمن را روایت می‌کرد. مجله HaOlam HaZeh Uli Avnery مقاله‌ای در مورد پرونده لاون منتشر کرد. مردخای وانونو در سال ۲۰۰۴ پس از تحمل ۱۸ سال به اتهام خیانت و جاسوسی آزاد شد، اما همچنان تحت محدودیت در گفتار است. خبرنگار بی‌بی‌سی پس از انتشار مصاحبه‌ای با او بدون ارائه آن به سانسورچیان رژیم صهیونیستی، از ورود به کشور محروم شد. اسرائیل استفاده از کلمه «روز نکبت» را در مدارس و کتب درسی اعراب اسرائیل ممنوع کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، این ممنوعیت را توجیه کرد و گفت که این اصطلاح «تبلیغ علیه اسرائیل» است. مرگ بن زیگیر استرالیایی-اسرائیلی، که گفته می‌شود در سال ۲۰۱۰ توسط موساد استخدام شده بود، سانسور شد تا اینکه رسانه‌های خبری استرالیا در اوایل سال ۲۰۱۳ آن را گزارش کردند. در اوایل سال ۲۰۱۶، سرویس سانسور نظامی رژیم صهیونیستی نامه‌هایی به حداقل ۳۰ وبلاگ نویس اسرائیلی و صفحه فیس بوک ارسال کرد. از کاربران این صفحات مجازی خواست که پست‌های حاوی محتوای نظامی یا امنیتی قبل از انتشار برای بررسی به بخش نظامی سرویس سانسور ارسال نمایند.

سانسور فیلم‌های ممنوعه

اسرائیل تمامی فیلم‌های ساخته شده در آلمان را از سال ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۷ ممنوع کرد. ۱۹۵۷: دختر کرملین به دلیل تضعیف روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و مسکو ممنوع شد. ۱۹۵۷: دروازه چین در اراضی اشغالی به دلیل وحشیگری بیش از حد ممنوع شد. هیئت سانسور فیلم اسرائیل خاطرنشان کرد که در این فیلم سربازان چینی و روسی را به عنوان "هیولا" به تصویر می‌کشد. گشتاپو در طول جنگ جهانی دوم. ۱۹۷۳: هیتلر الک گینس: ده روز آخر با تصمیمی متفق القول توسط هیئت سانسور ممنوع شد زیرا هیتلر را بیش از حد انسان نشان می‌داد. ۱۹۸۸: آخرین وسوسه مسیح به کارگردانی مارتین اسکورسیزی ممنوع شد زیرا ممکن بود احساسات مسیحیان در اسرائیل را جریحه دار کند. دادگاه عالی اسرائیل بعداً این تصمیم را لغو کرد. ۲۰۰۲: جنین، جنین توسط هیئت رتبه بندی فیلم اسرائیل به دلیل توهین آمیز بودن و بالقوه توهین آمیز بودن به مردم ممنوع شد. دادگاه عالی اسرائیل بعداً این تصمیم را لغو کرد.

اسرائیل کتاب‌های فلسطینیان را در بیت المقدس شرقی سانسور می‌کند

مقامات اسرائیلی در حال تلاش برای تحمیل کتاب‌های درسی جدید سانسور شده در مدارس فلسطینی در شرق بیت المقدس هستند. جلال ابوخاطر نمونه‌ای از تغییرات و سانسور کتاب‌ها را ارائه می‌دهد و استدلال می‌کند که سانسور میراث و تاریخ فلسطین غیرقانونی، بی اثر و خطرناک است. اداره آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی JEA) ( یک نهاد مشترک از شهرداری اورشلیم و وزارت آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی است. اخیراً تصمیم گرفت استفاده از کتاب‌های درسی جدید و سانسور شده را در تمام مدارس خصوصی در اورشلیم شرقی اعمال کند.

این تصمیم ابتکار الکس میلر عضو کنست از اسرائیل بیتینو بود که همچنین رئیس کمیته آموزش کنست است. میلر به صورت جدی تاکید دارد که در اورشلیم شرقی «کل برنامه‌های درسی باید و باید اسرائیلی باشد».

در آغاز سال تحصیلی ۲۰۲۳/۲۰۲۴ دانش آموزان و والدین نسبت به تصمیم برای تحمیل برنامه‌های درسی جدید سانسور شده بر مدارس خود اعتراض کردند. دانش‌آموزان و والدین تهدید کرده‌اند که در صورت تداوم فشار JEA، اعتراضات خود را تشدید خواهند کرد و گفته‌اند در صورتی که مدیریت مدرسه از تصمیم JEA پیروی کند، در مدارس حاضر نخواهند شد. این اقدام وزارت آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی بر اساس قوانین بین المللی که بیت المقدس شرقی را سرزمینی اشغالی می‌داند کاملاً غیرقانونی است. به این ترتیب این اقدام نقض مستقیم دیگری از کنوانسیون چهارم ژنو و(International Covenant on Economic, Social and Cultura ) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به ویژه ماده ۱۳ ICESCR است. هدف این اقدام تغییر شکل هویت فلسطینی است.

کد مطلب 5896498

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    نظرات

    • مقصودی IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      19 0
      پاسخ
      سران رژیم صهیونیستی در زمینه کلاهبرداری،رشوه ،جعل اسناد و انواع تخلفات مالی سابقه کثیف و مسمومی دارند و بارزترین نمونه در این زمینه شخص «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم اسرائیل است.سانسور وسیله عدم اطلاع مردم فلسطین و جهان از عملکرد نجس این رژیم نحس است. ممنون آقای معروفی
      • سمنان IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        19 0
        شدیدترین سانسور دنیا متعلق به همین رژیم است. سانسور نظامی بارزترین نوع سانسور در میان صهیونیست‌ها ست. اسرائیل مرگت باد
      • یاری IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        19 0
        قابل ذکر است که طولانی‌ترین دوره‌ای که یک سانسورچی در یگان سانسور نظامی اسرائیل فعالیت داشته مربوط به «آفنر بار آون» است. او دو دوره و مجموعاً 25 سال این مسئولیت را به‌عهده داشت.
      • سهراب IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        19 0
        سانسور نظامی اسرائیل عمدتا برای اعمال محدودیت‌ها و پنهان کردن اسرار راهبردی درباره سلاح‌های هسته‌ای و عملیات‌های تروریستی موساد به کار می‌رفت و هدف از آن جلوگیری از انتشار اطلاعات مربوط به کارنامه ترور موساد و نیز سلاح هسته‌ای اسرائیل بود.
      • سوری IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        19 0
        رسانه‌های صهیونیستی در جنگ 2014 با نوار غزه اعلام کردند ارتش اسرائیل 8 سامانه گنبد آهنین را در 8 شهر برای مقابله با موشک‌های غزه مستقر کرده و جای نگرانی نیست. این درحالی است که موشک‌های مقاومت فلسطین بیش از 50 نقطه را در اراضی اشغالی هدف قرار می‌دادند.درود بر نصرالله
      • مقصودی IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        19 0
        سید حسن نصرالله همه نقشه های این قوم ترسو و صهیونیزم را با درایت و سخنرانی هایش ابطال می کند خداوند ایشان را در زمره محفوضین و در پناه خداوند قرار دهد. امین
      • لردگانی IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        4 13
        از عزیزانی که در مورد سانسور الان مطلب گذاشتن یک سوال دارم. این که مگر در ایران سانسور نداریم که همه دارید به سانسور در اسرائیل دامن می زنید؟
      • عطوان IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        19 0
        تل آویو آمار تلفات خود را سانسور می‌کند/مقاومت تا خشکاندن ریشه اسراییل ایستاده است
      • امین هاشمی IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        19 0
        شیرمردان مقاومت در جنین، در برابر بیش از ۱۵۰ تانک و زره پوش رژیم صهیونیستی ایستادند، چهار پهپاد را سرنگون کردند و خود نیز بیش از ۱۰ شهید و ۱۰۰ مجروح دادند، اما خسارتی که ارتش اسرائیل و نیروی زرهی آن با پشتیبانی پهپاد و بالگرد به خود دید، ده ها برابر بیشتر است
      • صفری IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        19 0
        پس از گذشت ۲۰ سال سانسور خبری درمورد پهپاد های مسلح اسراییلی، سرانجام قانون ممنوعیت مطبوعات، مبنی بر افشا و گزارش از سوی خبرنگاران در این حوزه، در تاریخ ۲۰ جولای ۲۰۲۲ لغو گردید.
      • تبریزی IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        19 0
        پیشرفت‌‌های چشمگیر ایران در حوزه منطقه‌ای و نظامی و برنامه هسته‌ای، به سقوط دولت مستعجل نفتالی بنت انجامید تا صهیونیست‌ها ناچار به برگزاری پنجمین انتخابات پارلمانی ظرف چهار سال اخیر شوند.
      • نعمتی IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        19 0
        "بلا حدید" مدل مشهور آمریکایی نسبت به سانسور و ایجاد محدودیت شبکه اجتماعی اینستاگرام برای مطالبش درباره فلسطین، اعتراض کرد.
      • ناشناس IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        19 0
        دفتر رسانه‌ای شبکه قطری الجزیره در چند روز گذشته نیز هدف حمله هوایی قرار گرفت و ویران شد، اقدامی که موجب تنظیم شکایت از سوی این شبکه علیه رژیم صهیونیستی شد.
      • نماساز IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        19 0
        انتشار عکسی از میز ناهار سفیر اسرائیل در برزیل، واکنش‌ها و طعنه‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. در این عکس سفیر اسرائیل همراه با رئیس جمهوری برزیل، مشغول صرف لابستر (شاه میگو) هستند. اما لابستر در دین یهود حرام است و به همین دلیل، بشقاب‌های حاوی این جانور دریایی، ظاهراً توسط ماژیک سیاه سا
      • مسجدی IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        13 0
        اقدام تحسین برانگیز سربازان گمنام امام زمان(عج) با بی اعتنایی رسانه های معاند مواجه شود. چرا که این رسانه ها حامی جنایت علیه مردم ایران هستند. اما نکته قابل تأمل اینجاست که این خبر مهم، در برخی رسانه های جریان غربگرا سانسور شده و هیچ جایی در صفحه اول نداشت.
      • کردان IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        17 0
        ارتش اسرائیل خبر غر ق شدن جنگنده هایش را که چند روز پیش اتفاق افتاد سانسور کرد. مرگ بر اسرائیل
      • زوبین IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        17 0
        رسانه‌های فلسطینی در تیتری درشت درجواب نتانیاهو با انتشار تصاویری از بیلبوردهای نصب‌شده در تهران اعلام کردند: در خیابان‌های مختلف تهران از جمله در میدان فلسطین به‌زبان‌های فارسی، عربی و عبری نوشته شده است، فاصله تا تل‌آویو فقط 400 ثانیه.مرک بر صهیونیزم مرگ بر اسرائیل و آمریکا درود برحزب الله
      • رضوی IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        16 0
        آرزوی محو اسرائیل ا،چهارمین مرتبه، عبارتی تحریک‌آمیز علیه اسرائیل، به عنوان مهم‌ترین جمله سال امام خامنه‌ای معرفی شد. درود بر رهبر شیعیان و مسلمانان جهان امام خامنه ای
      • رادان IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        17 0
        چرا جهان مقابل جنایت اسرائیل سکوت می کند؟
      • دالان IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        16 0
        ان شاالله با پیروزی سید مظلومان نسخه اسراییل را هم خواهیم پیچید
      • حسنعلی IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        10 6
        مبارزات بیش از 70 ساله مردم فلسطین و همه جهانیانیان علیه سلطه گری نشون دادکه که زورمندان فقط زبان زور رو میفهمند و الان مردم غزه که در معرض شلیک انواع و اقسام بمب و موشکن هستن پاسخ انها فقط مقاومت هست.
      • دشت مرغاب IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        2 11
        سوالی ذهنم را درگیر کرده که چرا در دنیای به این بزرگی فقط اسراییل می تواند این همه جنایت کند و هیچ کسی اعتراضی عملی نمی کند این معمای بزرگ قرن است
      • دوان دوان IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        0 17
        سپاه، مقرهای گروهک‌های تروریستی ضد ایرانی و تجزیه‌طلب در شمال عراق را با ۷۳ موشک موردحمله قرار داده و منهدم کرده است. اما اکثریت مطلق روزنامه‌های اصلاح‌طلب آن را سانسور کردند.
      • وانیل IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        17 0
        چرا هر وقت دولت تروریست آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل و رسانه‌های سعودی-انگلیسی از اتفاقی ناراحت شده و فریاد می‌زنند، در این‌سو جیغ بنفش رسانه‌های منتسب به جریان اصلاح‌طلب هم بلند می‌شود؟! این هم‌صدایی ناشی از چیست؟!
      • ضارب IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        17 0
        این طیف در سال‌های گذشته نیز در اقدامی مشابه وقتی دانشمندان ایرانی موفق به تولید واکسن برای مقابله با کرونا شدند، در حجمی وسیع به تحقیر این اقدام افتخارآمیز پرداخته و مدعی شدند که ایران صرفاً با تزریق آب مقطر، نمایش تولید واکسن راه انداخته است.
      • پور قربان IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        17 0
        و اما وقتی در روزهای گذشته چند پیام رسان خارجی مسدود شد، داد و فریاد مقامات دولت تروریست آمریکا و رسانه‌های رژیم موقت اسرائیل بلند شده و رسانه‌های معاند از جمله بی‌بی‌سی فارسی، اینترنشنال سعودی و رادیو فردا (ارگان رسانه‌ای سازمان جاسوسی آمریکا) شدیداً به آن اعتراض کردند.
      • صادق IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        17 0
        به نظر شما اینترنشنال سعودی و بی‌بی‌سی و مقامات آمریکایی و اسرائیلی نگران و دلواپس مشاغل اینترنتی در ایران و کسب و کار مردم هستند؟! اگر اینطور است پس چرا با دمیدن بر آتش آشوب و اغتشاش، به تعطیلی مغازه‌های مردم و سلب آسایش و آرامش از هموطنانمان اقدام کرده‌اند؟
    • حیدریان IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      19 0
      پاسخ
      اما با وجود سانسور شدید نظامی که بر رسانه‌های صهیونیستی تحمیل شده، این رسانه‌ها هرگز در اتخاذ یک موضع واحد به ویژه در اخبار جنگی موفق عمل نکرده‌اند. مثال بارز در این زمینه عدم هماهنگی بین رسانه‌های مذکور در پوشش اخبار درگیری‌های اخیر در نوار غزه میان ارتش اسرائیل و مقاومت فلسطین است.
      • شمس الله IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        19 0
        بعد از آن در جنگ 2008 ارتش رژیم صهیونیستی با نوار غزه، سانسور نظامی این رژیم حتی شدیدتر شد و انتشار خبر و گزارش درباره خسارت‌های وارد شده به اسرائیلی‌ها در رسانه‌ها ممنوع بود، به ویژه اخباری که به تلفات انسانی صهیونیست‌ها مربوط می‌شد.ممنون خبرگزاری مهر دمت گرم مرسی آقای معروفی
      • تندباد ایران IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        19 0
        یکی از شکست‌ها و نگرانی‌های بزرگ رژیم صهیونیستی، اعلام نگرانی دوقلوی داخلی موساد، شاباک (سرویس اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل) است که درباره تشدید خشونت و آشوب در انتخابات پیشِ‌روی این رژیم در اثر نفوذ و دستکاری ایران هشدار داده است.
      • دولت IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        17 0
        اسراییل همیشه مردم بی دفاع سرزمین های اشغالی را با قدرت قهریه و زبان اسلحه می ترساند ولی با هنر مقاومت این معادله در حال تغییر است
    • بیابانی IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      19 0
      پاسخ
      تنها نقطه اشتراک این رسانه‌ها عدم پوشش اخبار جنایات نظامیان صهیونیست در کشتار زنان و کودکان فلسطینی بود. اما درحالی که برخی از رسانه‌های عبری تلاش داشتند شکست‌های اسرائیل به ویژه سامانه پدافند هوایی آن در برابر موشک‌های مقاومت را سانسور کنند،.
    • محمدحسین IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      19 0
      پاسخ
      زنده باد جنبش فتح ،حزب الله لبنان و همه گروههای مقاومت فلسطین مرگ بر اسرائیل
    • شهرانی IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      18 0
      پاسخ
      روزنامه‌های عبری مانند هاآرتص و یدیعوت آحارانوت و معاریو و .... نشان می‌دهد بسیاری از اسرائیلی‌ها، نتانیاهو و سایر راست‌افراطی‌های اسرائیل را مسئول جنگ فرسایشی اخیر با غزه می‌دانند که میلیون‌ها شهرک نشین را مجبور به ماندن در پناهگاه کرد.سانسور تخصص این رژیم منحوس است. زنده باد فلسطین
    • شبیری IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      18 0
      پاسخ
      سانسور نظامی اسرائیل بعد از انتفاضه فلسطین در سال 2001 و سپس جنگ‌های مختلفی که میان ارتش صهیونیستی و گروه‌های مقاومت شکل گرفت، شدیدتر شده است؛ تا جایی که در جریان جنگ جولای 2006 با حزب‌الله لبنان، بیش از 30 درصد اخبار و گزارش‌های مربوط به این جنگ در رسانه‌های عبری سانسور می‌شد.
    • شرافت IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      18 0
      پاسخ
      آمار نشان می‌دهد که یگان سانسور نظامی رژیم صهیونیستی بخش عمده‌ای از مطالب رسانه‌ها و مطبوعات این رژیم را سانسور می‌کند و طی دو دهه گذشته 20 تا 40 درصد محتواهای رسانه‌های عبری توسط این یگان سانسور شده است
    • سرابی IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      19 0
      پاسخ
      لو رفتن عملیات ترور فرماندهان گروه‌های مقاومت فلسطین در غزه در سال 2018 و افشای هویت افسر صهیونیستی که در این جریان به هلاکت رسید بهترین دلیل بر شکست سانسور نظامی اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی است.
    • شفیعی IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      19 0
      پاسخ
      این رژیم کلاهبردار با شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توییتر با هدف حذف مواردی که ناخوشایند اسرائیل است قرارداد منعقد کرد که این مسئله سرکوب آزادی میان صهیونیست‌ها را افزایش می‌دهد.مرگ بر مدیر فیس بوک و توییتر
      • اسب سوار IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        19 0
        تصمیم یوتیوب در سانسور تصاویر مربوط به خشونت های اسرائیل اقدامی سیاسی و تحت تاثیر لابی طرفدار اسرائیل بوده است.باید یوتیوب در ایران فیلتر شود. مرگ بر اسرائیل
      • نقاره IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        19 0
        آقای شفیعی درست فرمودند.یوتیوب از سانسور جنایات اسرائیل حمایت می کند. رشوه و زیر میزی می گیرد تا فلسطینیان را سانسور کند.بی شرف مرگت باد درود بر فلسطین
    • باقری IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      19 0
      پاسخ
      بازتاب سخنرانی‌های مقام معظم رهبری و سید «حسن نصرالله» دبیر کل حزب‌الله در رسانه‌های اسرائیلی ممنوع است. فقط سران این رژیم جعلی می توانند اسخنرانی ها را گوش دهند. مرگ بر نتانیاهو درود بر حسن نصرالله
    • سیبری IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      19 0
      پاسخ
      سید «حسن نصرالله» دبیر کل حزب‌الله که همواره بر نقش رسانه‌ها به عنوان یکی از بازوهای اصلی مقاومت در مبارزه با دشمن تاکید دارد در جریان جنگ جولای 2006 دستور تشکیل یک یگان رسانه‌ای مجهز برای انتشار تصاویر و فیلم‌های مربوط به پیروزی‌های مقاومت و افشای دروغ‌های رژیم اشغالگر را داد.
    • باقری IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      19 0
      پاسخ
      دبیر کل حزب‌الله در یکی از سخنرانی‌های خود درباره نقش رسانه‌ها در پیروزی مقاومت اعلام کرد:دشمن صهیونیستی و شهرک نشینان، رسانه های مقاومت را بیشتر از فرماندهان و رسانه های خود تصدیق می کنند و اعتبار رسانه های مقاومت موجب شد تا آمریکا، شبکه های تلویزیونی محور مقاومت را فیلتر کند.
    • برزان IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      19 0
      پاسخ
      روزنامه‌نگارانی از روزنامه‌های معروف مثل واشنگتن پست، وال استریت ژورنال و لس آنجلس تایمز،کلاهبرداری ها ،دزدی ها ،ترورها و قتل خبرنگاران را در رسانه های آمریکایی محکوم کرده اند و به سران این رژیم قول افشاگری فعالیت هایشان را در آمریکا دادند.
    • بلادی IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      19 0
      پاسخ
      سیلی‌های غیبی به رژیم صهیونیستی توسط رسانه های کثیفی مثل بی بی سی فارسی ، اینترنشنال و من و تو سانسور می شود.مرگ بر منافقین مرگ بر اینتر نشنال عوضی
      • ناظمی IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        19 0
        ایران انتر نشنال مثال بارز یک صهیونیزم بی شعور است. مرگ بر اسرائیل
      • نعمتی IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        19 0
        این مدل آمریکایی که 51 میلیون دنبال کننده در اینستاگرام دارد، با اشاره به رفتار دوگانه این شبکه اجتماعی نسبت به قضیه فلسطین، "اسکرین شاتی" را منتشر کرد که محدودیت پُست هایش در این شبکه اجتماعی را ثابت می کند.
      • آهنگر IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        17 0
        بررسی حمله چندجانبه از سوی محور مقاومت علیه رژیم‌صهیونیستی و لزوم نابودی غده سرطانی به نام اسرائیل از صحنه روزگار از محورهایی است که کاربران عرب‌زبان در توئیتر به آن پرداخته‌اند.
    • اکبری IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      19 0
      پاسخ
      ما به خسارت های مادی و نظامی ورود نمی کنیم اما به خسارت روحی و روانی سنگین آنها بخصوص در میان شهرک نشینان اشاره می کنیم که فکر می کردند، ملت فلسطین دیگر تسلیم شده و مثل برخی مسوولانش دنبال معامله آرامش در برابر آرامش است اما دیدند که چنین نیست.
      • انار شوشا IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        19 0
        فلسطینی ها همواره اسراییل را به استفاده از پهپادهای مسلح در هدف قرار دادن و کشتار مردم غزه و کرانه ی باختری محکوم کرده اند. اتهامی که اسراییل هرگز آن را نپذیرفته و در گذشته نیز انتشار خبر در این رابطه در رسانه های این کشور ممنوع بوده است.مرگت باد بن گورین نتانیاهو درود بر معروفی
    • دالان IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      19 0
      پاسخ
      دستگاه های امنیتی اسرائیل چون ذره بین ها در لابه لای خبرها می چرخد و با مشاهده هرگونه مغایرت با جریان فکری اش پوشش خبری ضدصهیونیست را از صحنه نمایش محو کرده و با اعمال فشار راویان خبر را از کار برکنار می کند.آزادی اطلاعات واژه بسیار زیبایی است که در رسانه های غربی زیاد مورد استفاده قرار میگیرد اما ف
    • امام جمعه اردبیل گفت IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      19 0
      پاسخ
      دشمن درصدد سانسور اخبار اربعین است.سفیر اسرائیل در آذربایجان هر وقت صحبت می‌کند یک خرابی و افتضاح بزرگ برای اسرائیل درست می‌کند وزارت خارجه اسرائیل اگر به منافع خود حساس باشد باید او را ممنوع المصاحبه کند دیروز وی در یک ضیافت مهم در آذربایجان گفت اسرائیل در تنوع مذهبی در دنیا بی‌نظیر است.
    • امیر IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      19 0
      پاسخ
      آقای معروفی چرا در مورد تهدید هسته ای نتانیاهو در باره ایران چیزی نمی نویسی. ایشان غلط می کنند ایران بزرگ را تهدید به بمب هسته ای نمایند لطفا در این مورد مطلب بنویسید. ممنونم
      • کیوانی IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        17 0
        حرف زدشان غلط اضافی است و خدا می زندشان که بدانند زبان دراز نکنند.
      • کلانی IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        16 0
        آقا کیوان عزیز اگه غلطی کنن تل آویو و حیفا با خاک یکسانه
      • محمد امین سید رضی IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        17 0
        رژیم جعلی صهیونیستی بیجا و غلط کرد والسلام نامه تمام
      • مجید کشاورز IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        17 0
        نمیشه فوش وتهمت به رژیم تل‌آویو نزد ب نظر من به هیچ عنوان تا نفس آخر نباید از یهودیا اعتماد کرد واونا هستند که همیشه برای ما نقشه می‌کشند اگه خدا کمک کنه تا یک دهه دیگه باید گورشون گم بشه
      • آذربایجان دلاور IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        13 0
        تدوین یک دکترین رسمی ضد ترور از سوی جمهوری اسلامی ایران در برابر تروریسم صهیونیستی بسیار ضروری می باشد. باید رسما اعلام شود در صورت ترور شخصیت های ایرانی بلا فاصله شخص رئیس رژیم صهیونیستی هدف قرار خواهد گرفت
      • گرداب IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        17 0
        درصورت کوچکترین خطا پرونده دیمونا برای همیشه تاریخ بسته خواهد شد و این یک هشدار در سطح قرمز است. ایران هزاران بار به مجامع بین المللی هشدار داده است و هشدارهای ایران از سطح قرمز عبور کرده است. ایران عضو سازمان های بین المللی و یک کشور قدرتمند است و این آخرین هشدار به رژیم آپارتاد صهیونیسم است.
      • گوهری IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        17 0
        برگردید به اروپا، اینجا جای شما نیست. یا با کشتی یا با اردنگی
      • طاری IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        8 9
        اون گفته اگر ایران بالای ۶۰ درصد غنیسازی کنه حمله میکنه. ایران هم باید اعلام کنه، اورانبوم ۷۰ درصدی داریم، اگر راس میگی حمله کن.
      • زاهد IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        17 0
        اعتراف رسانه های رژیم صهیونیستی: اسراییل قدرت حمله به ایران را ندارد
      • ریزبین IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        16 0
        در پی هشدارهای ارکان محور مقاومت به رژیم صهیونیستی و قدرتنمایی دوباره جمهوری اسلامی ایران با رونمایی از موشک هایپرسونیک جدید، به نظر می رسد که رژیم صهیونیستی از لفاظی های اخیر خود علیه ایران و مقاومت در منطقه عقب نشینی کرده است.
      • غربال IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        15 0
        به‌رغم تمامی لاف‌های رژیم صهیونیستی که در تهدیدهای اخیر رهبران این رژیم نمود پیدا کرده بود، به‌اعتراف یک رسانه صهیونیست، اسرائیل به‌شدت از موشک‌های نقطه‌زن وحشت دارد.
    • آران IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      19 0
      پاسخ
      گزارش‌ها از نگرانی نهاد امنیتی شاباک درباره احتمال مداخله خارجی در انتخابات آتی اسرائیل توسط مهاجمان سایبری ایرانی و روسی حکایت می‌کند. شاباک نگران است که به‌دنبال بالا گرفتن مجادلات نمایندگان کنست، شهروندان نیز مرتکب خشونت شده و آشوب سیاسی برپا کنند.
    • توحیدیان IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      19 0
      پاسخ
      چندروز گذشته وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای از خنثی سازی ۳۰ انفجار همزمان در تهران و بازداشت ۲۸ تروریست خبر داد. گروهک تروریستی پیمانکاران آمریکا و اسرائیل این خبر راسانسور کردند. مرگ بر آمریکا و اسرائیل
    • مادر IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      17 0
      پاسخ
      در همین رابطه روزنامه های سازندگی، هم میهن، آرمان امروز، آرمان ملی، آفتاب یزد و دنیای اقتصاد در صفحه اول به هیچ عنوان به این خبر مهم اشاره نکرده و به نوعی آن را سانسور کردند.
    • یک مادر IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      0 0
      پاسخ
      این تروریست ها در کنار آشوبگران و اغتشاشگران همانند دو لبه قیچی بودند که سربازان گمنام امام زمان(عج) نقشه های شوم هر دو را نقش بر آب کردند.درود خدا بر برادران وزارت اطلاعات یا سربازام گمنام که خیلی برای این مردم زحمت می گشند خداوند اینان را محفوظ نگه دارد . یعنی حقوقشان نوش جانشون باد.
    • رهروان ولایت IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      17 0
      پاسخ
      بوی شهادت آقای معروفی بلند شد. ان شاالله به فیض شهادت برسند. حتما جاسوسان رژیم صهیونیستی گزارش های ایشان را رصد می کند. درود خدا برآقای معروفی عزیز درود بر حزب الله درود بر حسن نصرالله درود بر امام خامنه ای درود بر موشک های هایپر سونیک ایران مرگ بر تلاویب ویران شده
    • دنا IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      17 0
      پاسخ
      تقریباً این تبدیل به یک‌رویه شده است که وقتی غیور مردان سپاه پاسداران، تروریست‌های ضد ایرانی را گوشمالی داده و سیلی سختی به آنان می‌زنند، این اقدام تحسین‌برانگیز و مقتدرانه توسط رسانه‌های به‌ظاهر اصلاح‌طلب سانسور می‌شود
    • ذوالفقار IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      17 0
      پاسخ
      فعالین و رسانه‌های به‌ظاهر اصلاح‌طلب برخلاف ادعاها و ژست‌هایی که می‌گیرند، سانسورچی‌های ماهری هستند. حضور پرشور و حماسی مردم علیه آشوبگران، پیاده‌روی میلیونی اربعین، تشییع شهدای مدافع حرم و شهدای حافظ امنیت و...همگی توسط رسانه‌های منتسب به این طیف سانسور می‌شود.
    • آقاجواد IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      16 0
      پاسخ
      علی‌اف پایگاه‌هایی به اسرائیل برای عملیات علیه ایران واگذار کرده است!
    • باران پاییز IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      17 0
      پاسخ
      اسرائیل یک غده سرطانی بوده که از ۷۶ سال قبل تاکنون خاک ملت فلسطین را به اشغال خود درآورده است. کشتن زنان و کودکان از صفات این غده سرطانی یعنی رژیم‌صهیونیستی جنایتکار است. به‌زودی این سرزمین مقدس آزاد خواهد شد و این غده سرطانی را برای همیشه نابود خواهیم کرد.
    • زیبادشت IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      16 1
      پاسخ
      ما در قدس پایتخت فلسطین نماز خواهیم خواند و بعد از آن در اطراف قدس افطار خواهیم کرد، در نابلس قدم می‌زنیم و در صحن‌های مسجدالاقصی می‌نشینیم.
    • زهرا IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      16 0
      پاسخ
      ننگ نفرت ابدی بر امپریالیسم امریکا و انگلیس، نابود باد اسرائیل: پایگاه تجاوزی استعمار غرب.
    • فاطمه اسدی IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      17 0
      پاسخ
      ما مردم مسلمان ایران به دستور قرآن مجید حاضریم که در این جنگ مقدس علیه امپریالیسم و مزدوران اسرائیلی آن برادران مسلمان خود بجنگیم.
    • مالک IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      6 11
      پاسخ
      با اسراییل چه باید بکنیم
    • داود IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      16 0
      پاسخ
      هركس كتاب مقدس یهودیان و شرح‏هاى آن را با دقت و تأمل مطالعه كرده باشد، متوجه خواهد شد كه در اين آثار به نبرد خونينى در آينده اشاره رفته است كه‏ در سرزمين فلسطين، بين يهود و مسلمانان رخ خواهد داد.
    • حمیرا ممتازی از شهر کرد IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      17 0
      پاسخ
      در خصوص نابودی اسرائیل نوشته شده که شارحان كتاب مقدس از شروع حركت لشكر آشورى از ايران سخن‏ مى‏گويند: «خيل انبوه و فراوانى از فارس خارج مى‏شوند.»
    • تارود IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      17 0
      پاسخ
      لطفا تصویری از آقای معروفی در یادداشت ایشان بزارید تا ببینیم ایشان را. ممنون
      • شیروانی IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        14 0
        بخدا این تارود تروریست است و میخواد شناساییش کنه.خبرگزاری لطفا عکس نزار این قصد ونیت بدی داره و میخواد ترور کنه. نفهم تروریست. بمیری شاااله
    • حسین ف IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      6 0
      پاسخ
      به لطف خدا اسرائیل در حال محور شدن از روی زمین است. تشکر آقای معروفی عزیز بازم مثل همیشه عالی

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