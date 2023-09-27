خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: علی معروفی آرانی منتقد فرهنگی و پژوهشگر در حوزه صهیونیسم یادداشتی را با عنوان «در آغاز سال تحصیلی در فلسطین؛ از بازرسی کیف و کتاب دانش آموزان توسط پلیس صهیونیستی تاسانسور واژه فلسطین و پرچم این کشور در دانشگاه‌ها» نوشته که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.

مشروح این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

سانسور در اسرائیل به طور رسمی توسط سانسور نظامی اسرائیل انجام می‌شود، واحدی در دولت اسرائیل که رسماً وظیفه اجرای سانسور پیشگیرانه در مورد انتشار اطلاعاتی را دارد که ممکن است بر امنیت اسرائیل تأثیر بگذارد.

رژیم جعلی صهیونیستی تنها رژیمی در جهان است که ادعای دموکراسی داشته و در عین حال کاملاً بر اساس قانون سانسور عمل می‌کند. رژیم اسرائیل مانورهای زیادی درباره آزادی بیان و آزادی مطبوعات می‌دهد؛ درحالی که شدیدترین سانسور دنیا متعلق به همین رژیم است. سانسور نظامی بارزترین نوع سانسور در میان صهیونیست‌ها بوده و به مجموعه قوانینی گفته می‌شود که برای ممنوعیت انتشار برخی مطالب مطبوعاتی و رسانه‌ای در رسانه‌ها وضع می‌شود.

هر روزنامه نگاری که در داخل رژیم صهیونیستی کار می‌کند موظف است که توسط دفتر مطبوعاتی رژیم اسرائیل تأیید صلاحیت شود. این دفتر مجاز به رد درخواست‌ها بر اساس ملاحظات سیاسی یا امنیتی است.

پس از بحران دیپلماتیک قطر در سال ۲۰۱۷، اسرائیل اقداماتی را برای ممنوعیت الجزیره مستقر در قطر با بستن دفتر خود در بیت المقدس، لغو کارت‌های مطبوعاتی و درخواست از پخش کننده‌های کابلی و ماهواره‌ای برای عدم پخش الجزیره انجام داد. آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع، برخی از گزارش‌های الجزیره را تبلیغاتی به سبک آلمان نازی توصیف کرده بود. از سال ۲۰۲۰، اسرائیل رتبه ۸۸ را در شاخص آزادی مطبوعات جهانی دارد.

بازرسی کیف و کتاب دانش آموزان از ابتدای سال تحصیلی

پلیس اسرائیل مستقر در ورودی مسجد الاقصی در بیت‌المقدس، از ابتدای سال تحصیلی در حال بازرسی کیف دانش‌آموزانی است که در مدارس بیت‌المقدس تحصیل می‌کنند و کتاب‌های درسی را که پرچم فلسطین در آن نقش بسته می‌دهد ضبط می‌کند. پلیس رژیم صهیونیستی در کیف‌های مدرسه دانش آموزان در حال جستجوی مطالب مرتبط با هویت فلسطینی هستند، این عمل نشان می‌دهد که مقامات اسرائیلی آزادی خواندن، نوشتن و یادگیری دانش آموزان فلسطینی را هدف قرار داده اند. دانشجویان فلسطینی برای چندین دهه تحت اشغال نظامی با موانع قابل توجهی برای دسترسی به آموزش مواجه بوده اند.

پلیس اسرائیل به موازات تلاش گسترده‌تر خود برای غیرقانونی و سانسور کردن هرگونه نمایش هویت ملی فلسطینی و همچنین تلاش‌های دولت اسرائیل برای ممانعت از دسترسی دانش‌آموزان فلسطینی به آموزش، ایست بازرسی را برای جستجوی مواد توهین‌آمیز انجام می‌دهد. تا آنجایی که دولت اسرائیل نگران پیام‌های موجود در کتاب‌های مدرسه است که ممکن است به جو خشونت کمک کند، ارعاب دانش‌آموزان و مصادره این مواد باعث می‌شود که همان تصورات و ناامیدی‌هایی که به درگیری دامن می‌زند، وارد شود.

ممنوعیت لباس‌ها یا زیورآلاتی را که حاوی پرچم‌ها، نقشه‌هاو تصاویر شهدای فلسطینی است

گزارش‌ها حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر، پلیس از مغازه‌داران شهر قدیمی بیت‌المقدس خواسته لباس‌ها یا زیورآلاتی را که حاوی پرچم‌ها، نقشه‌ها، تصاویر فلسطینی یا عبارت «فلسطین آزاد» است را به نمایش نگذارند و همچنین معترضان را در شیخ جراح به دلیل برافراشتن پرچم‌های فلسطین دستگیر کرده است. در همین حال، دولت اسرائیل اقدام به جلوگیری از کمک مالی به مدارسی که برنامه درسی فلسطینی را آموزش می‌دهند، و همچنین تلاش برای سانسور برنامه درسی فلسطینی را که در مدارس اورشلیم تدریس می‌شود برای حذف هر گونه ذکر هویت یا حقوق فلسطینی انجام داده است. تلاش‌هایی برای جلوگیری از دسترسی دانشجویان فلسطینی به برنامه‌های مقدماتی آموزش عالی و ممنوعیت کامل پرچم ملی فلسطین در دانشگاه‌ها صورت گرفته است.

رژیم صهیونیستی در اقدامی برای چاپ و نشر کتاب برای دانش آموزان فلسطینی موارد زیر را اعمال کرده است و تخطی از آن را موجب پیگرد و مجازات دانسته است.

۱. لوگوی تشکیلات خودگردان فلسطین که بر روی تمامی جلد کتاب‌ها چاپ شده بود حذف و به جای آن آرم شهرداری بیت المقدس قرار گرفت.

۲. در کتاب‌های درسی سانسور شده، هر گونه ذکر و تصویر پرچم فلسطین حذف شده است، حتی در کتاب‌های رنگ آمیزی کودکان شش ساله.

۳. همچنین در کتاب‌های درسی کلاس اول، داستانی درباره بازگشت یک زندانی زن به خانه و شعری درباره «سپیده دم آزادی» از نسخه‌های سانسور شده حذف شد.

۴. تمام ذکر واژه‌های روز نکبت (به معنای «فاجعه»، اشاره به پراکندگی / خروج فلسطینی‌ها در سال ۱۹۴۸) و حق بازگشت فلسطینی‌ها حذف شده است، از جمله اشعار شاعران فلسطینی تبعیدی که اشتیاق خود را برای سرزمین زیبای خود بیان می‌کنند. اشعار و آهنگ‌هایی در مورد زیبایی مناظر فلسطینی و یا اشعاری که به پست‌های بازرسی اسرائیل اشاره می‌کنند نیز حذف شده اند.

۵. تاریخ پیشین - از صدها سال پیش - به همان اندازه سانسور می‌شود. در کتاب درسی کلاس چهارم، داستانی درباره صلاح الدین و نبرد َحطّین (نبرد حَطّین نبردی است که در ۲۵ ربیع‌الثانی ۵۸۳ هجری قمری/۴ ژوئیه ۱۱۸۷ میلادی بین نیروهای صلیبی به رهبری گی لوزینیان، پادشاه اورشلیم و مسلمانان به رهبری صلاح‌الدین ایوبی، در منطقه حطین رخ داد و مسلمانان توانستند طی نبردی سخت به پیروزی برسند و بخش عظیمی از نیروهای صلیبی را به قتل برسانند و تعدادی از فرماندهان سپاه صلیبی از جمله گی لوزینیان را اسیر کنند.) بدون هیچ دلیل مشخصی از وجود حذف شد. به همین ترتیب، داستانی در مورد محاصره عکا در طول تهاجم ناپلئون حذف شده

است.

۶. حذف کلمه عکا؛ از جمله شعری که عکا را «عروس دریا» می نامد و داستانی در مورد بازدید دانش آموزان از شهر اورشلیم / بیت المقدس برای اولین بار. بعلاوه، تمام ذکرهای بیت المقدس به عنوان «قدس» حذف شده است. داستانی از کتاب درسی کلاس دوم در مورد سفر میدانی به شهر قدیمی اورشلیم نیز حذف شده است.

۷. هرگونه ذکر اسرائیل به عنوان نیروی اشغالگر یا بیت المقدس شرقی به عنوان شهر اشغالی حذف شده است. هدف از این اقدام، تثبیت کنترل اسرائیل بر سرزمین‌های فلسطینی اشغالی در پشت خطوط آتش بس سال ۱۹۶۷ است. علاوه بر این، فلسطینیان در داخل اسرائیل دیگر در هیچ کجا فلسطینی نامیده نمی‌شوند.

۸. داستان‌ها، ترانه‌ها و اشعار مربوط به انتفاضه اول و دوم فلسطین همگی حذف شده اند. حذف ترانه: "اورشلیم منتظر است تا اشغال تاریک از بین برود و روز روشن آزادی فرا برسد." این تنها بخشی از آهنگ آزادی است.

۹. در کتاب‌های جغرافیای دانش‌آموزان پایه هشتم، موضوع آلودگی در محیط‌زیست فلسطین به فاضلاب‌های که توسط شهرک‌نشینان در کرانه باختری رود اردن به روستاهای فلسطینی ریخته می‌شود، می‌پردازد. کل این درس حذف شده است. همچنین در تمام کتاب‌های درسی جغرافیا، حقایق مربوط به بحران آب فلسطین - مانند دره اردن که تقریباً ۸۰۰۰ شهرک نشین ۲۰ برابر بیشتر از تقریباً ۲.۵ میلیون فلسطینی ساکن کرانه باختری آب دریافت می‌کنند - در کتاب‌های درسی تازه سانسور شده به طور کامل حذف شده است.

۱۰. در کتاب‌های تاریخ پایه نهم و دهم تقریباً کل کتاب حذف شده است. کل واحدهایی که به موضوع فلسطین از زمان اعلامیه بالفور (۱۹۱۷) تا نکبه (۱۹۴۸) می‌پردازند، حذف شده اند و صفحات سفید سفیدی را برای دانشجویان باقی می‌گذارند تا به آنها خیره شوند.

این موضوع غیرقابل توصیف خطرناک است و نباید اجازه داد که چنین اقدامات غیرقانونی بدون توجه بگذرد. مردم فلسطین حق دارند هویت، میراث و تاریخ خود را حفظ کنند. همه مردم حق دارند در مدارسی که در آنها تحصیل می‌کنند آموزش مناسب دریافت کنند. هیچ کس سزاوار دریافت تبلیغات سانسور شده و سیاسی که هدف آن کنترل ذهن جوانان به هر طریقی است، نیست. مردم فلسطین نه مجبور به فراموشی و نه مجبور به ناآگاهی نسبت به هویت خود هستند.

سانسور ۱۰۰۰۰ کتاب ،۲۰۰۰ مقاله و ممنوعیت استفاه از فکس در رسانه‌ها

سانسور در اسرائیل به طور رسمی توسط سرویس سانسور نظامی رژیم صهیو نیستی اسرائیل اداره می‌شود. این سانسور واحدی از رژیم اسرائیل است که به طور رسمی وظیفه انجام سانسور پیشگیرانه در انتشار اطلاعاتی را دارد که می‌تواند بر امنیت اسرائیل تأثیر بگذارد. این آژانس توسط رئیس سانسور کننده رژیم اسرائیل، یک مقام نظامی منصوب شده توسط وزیر دفاع اسرائیل، که بر مسائلی مانند برنامه تسلیحات هسته‌ای اسرائیل و برنامه‌های نظامی اسرائیل که در رسانه‌ها افشا نمی‌شوند، نظارت می‌کند. این سیستم به رئیس سانسور کننده قدرت می‌دهد تا اطلاعاتی را که خطرناک می‌دانند سرکوب کند. عملیات نظامی خارج از مرزهای ملی در اسرائیل، به طور متوسط، سالانه ۲۲۴۰ مقاله خبری توسط سانسورچیان ارتش رژیم صهیو نیستی سانسور می‌شود که حدود ۲۴۰ مقاله به طور کامل و حدود ۲۰۰۰ مقاله به طور جزئی سانسور می‌شود. مقالاتی در مورد موضوعات بالقوه بحث برانگیز باید از قبل به سانسورچیان ارتش رژیم صهیو نیستی ارسال شود. در غیر این صورت، روزنامه نگار حق کار به عنوان روزنامه نگار در رژیم صهیو نیستی را از دست می‌دهد و در مورد روزنامه نگاران خارجی، ممکن است از ورود به اسرائیل منع شود.

قبل از توافق اسلو، پلیس و رژیم صهیو نیستی بر سرزمین‌های فلسطینی را کنترل می‌کردند که این امر باعث شد اسرائیل کتاب‌ها و اطلاعاتی را که فلسطینی‌ها می‌خوانند یا منتشر می‌کردند سانسور کند. تا سال ۱۹۹۱، حدود ۱۰۰۰۰ کتاب ممنوع شد، دستگاه‌های فکس ممنوع شد و بسیاری از خطوط تلفن قطع شد. علاوه بر این، کرانه باختری فلسطین انتشار مطالبی را که «اهمیت سیاسی» تلقی می‌شود ممنوع و نشریات عربی را «به طور کامل تعلیق کرده است».

تعطیلی خبرگزاری‌هایی که علیه رژیم صهیونیستی مطلب می‌نویسند

گزارشگران بدون مرز نگرانی‌های جدی خود را در مورد بدرفتاری با خبرنگاران در اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی به ویژه در مورد روزنامه نگاران فلسطینی را اطلاع و اعلام می‌کردند.روزنامه نگاران و مطبوعات در رژیم صهیو نیستی، با خصومت آشکار مقامات دولتی روبرو هستند. کمپین‌های حمایتی از روزنامه نگاران در جریان است اما بازهم از طرف سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. نیروهای نظامی رژیم اسرائیل، اغلب حقوق روزنامه‌نگاران فلسطینی را به‌ویژه هنگام پوشش تظاهرات و درگیری‌ها در کرانه باختری و غزه را نقض می‌کنند. خبرنگار فلسطینی می‌گوید. ارتش اسرائیل همچنان روزنامه نگاران فلسطینی را تحت بازداشت، بازجویی و بازداشت اداری قرار می‌دهد که بسیاری از آنها اغلب ثابت نشده اند و همواره رژیم صهیونیستی در حال بستن آژانس‌های خبری است که علیه رژیم صهیونیستی مطلب می‌نویسند.

در ۷ دسامبر ۲۰۲۱، خبرنگاران و گزارشگران بدون مرز و دیده بان حقوق بشر مدیترانه اروپایی اعلام کردند که سرویس‌های جاسوسی اسرائیل از خروج ده‌ها روزنامه نگار فلسطینی از کرانه باختری و نوار غزه جلوگیری کردند تا از انتشار اخبار حوادث و اتفاقات ناگوار در مورد وضعیت فلسطینیان جلوگیری کنند. دیده بان حقوق بشر از حداقل ۲۱ روزنامه نگار فلسطینی که از سفر به خارج از سرزمین‌های اشغالی منع شده بودند مطلع بود. در بسیاری از موارد، ممنوعیت سفر برای سال‌ها وجود داشته است. در ۱۸ اوت ۲۰۲۲، ارتش اسرائیل دستور بسته شدن دفاتر هفت نفر از برجسته‌ترین روزنامه نگاران فلسطینی را صادر کرد. در همین رابطه و در این روز، سازمان‌های حقوق بشر فلسطینی سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی حملات فزاینده اسرائیل به جامعه مدنی فلسطین را محکوم کرده اند.

کشتن و ترور عمدی خبرنگاران از اهداف سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی است

در سال ۲۰۱۹، کریستف دزلویر، مدیر اجرایی گزارشگران بدون مرز، پس از کشته شدن دو روزنامه نگار در حین پوشش تظاهرات در نوار غزه توسط نیروهای سرکوب گر رژیم صهیونیستی، اسرائیل را به جنایات جنگی متهم کرد. آقای کریستف دزلویر در مصاحبه‌ای با The Jerusalem Post گفت: «وقتی اسرائیل به یک روزنامه‌نگار شلیک می‌کند، حتماً عمدی بوده و هرگز این جنایت سهوی نیست. فردی که در میدان دوربین و ژاکت به تن دارد، و در حال انجام وظیفه و تهیه گزارش است،حتماً یک روزنامه‌نگار است، بنابراین این ترور و کشتن نمی‌تواند صرفاً تصادفی باشد.». شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت تیراندازی مستقیم توسط نیروهای سرکوب گر رژیم صهیونیستی که در نهایت منجر به کشته شدن ۱۸۳ نفر شد، "نقض جدی حقوق بشر و قوانین بشردوستانه" است و "می‌تواند جنایت جنگی یا جنایت علیه افراد باشد." به این نتیجه رسید که ". کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل "دلایل منطقی" پیدا کرد تا اثبات کند که شلیک تیراندازان سرکوب گر رژیم صهیونیستی به خبرنگاران عمدی است، زیرا می‌دانستند که آنها به وضوح به عنوان روزنامه نگار قابل شناسایی هستند.

به گفته کمیته حفاظت از روزنامه نگاران حقوق بشر سازمان ملل، ۱۸ روزنامه نگار فلسطینی در اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ کشته شدند. در این رابطه اسرائیل مقر آسوشیتدپرس و الجزیره در نوار غزه را بمباران کرد و به طور کامل منهدم کرد. در سال ۲۰۲۲، روزنامه‌نگار فلسطینی-آمریکایی، شیرین ابو آکور، بر اثر اصابت گلوله به سر در حین پوشش خبر توسط نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی جان باخت.

سانسور نظامی

تیم سانسورهای نظامی رژیم صهیونیستی این قدرت را دارند که جلوی انتشار برخی اخبار را بگیرند. قوانین سانسور بیشتر به مسائل نظامی مربوط می‌شود، مانند گزارش نکردن اینکه آیا موشک به هدف اصابت کرده است یا حرکت نیروهای نظامی، اما آنها همچنین می‌توانند اطلاعات مربوط به صنعت نفت و تأمین آب را نیز کنترل کنند. خبرنگارانی که سانسور نظامی را دور می‌زنند یا مقالات سانسور شده را منتشر می‌کنند؛ مشمول تعقیب کیفری و حبس‌های بلند مدت می‌شوند. تیم سانسور در رژیم صهیونیستی همچنین قدرت بستن روزنامه‌ها را نیز دارند، اما چنین اقدامات افراطی به ندرت انجام می‌شود. یکی از نمونه‌های قابل توجهی که یک روزنامه به طور موقت تعطیل شد، پرونده Kav 300 بود که در نهایت نشان داد که شین بت (سازمان اطلاعات و امنیت داخلی (شاباک یا شین بِت) نام سازمان اطلاعات و امنیت داخلی در کشور اسرائیل می‌باشد که مسئولیت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به داخل مرزهای اسرائیل و مناطق خودمختار فلسطینی و همچنین خنثی‌سازی فعالیت‌های تروریستی را بر عهده دارد.) از سانسور برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات داخلی روزنامه استفاده کرده است؛ و منجر به یکی از بزرگترین رسوایی‌های عمومی هند شد. اسرائیل در دهه ۱۹۸۰ در پی این حادثه، دو رئیس هیئت تحریریه روزنامه مهم، هاآرتص و یدیعوت آرونات را اخراج کرد.

توافقنامه جدید، سانسور نظامی را تنها در مورد موادی که آشکارا برای امنیت ملی مضر است مجاز می‌داند و به دیوان عالی اجازه می‌دهد تا تصمیمات نظامی را نادیده بگیرد. یکی از روش‌های بسیار رایجی که رسانه‌های اسرائیلی برای دور زدن قوانین سانسور استفاده می‌کنند، افشای مطالب به منابع خبری خارجی است که خارج از اسرائیل هستند و بنابراین مشمول سانسور اخبار رژیم اسرائیل نیستند. پس از انتشار، رسانه‌های اسرائیلی تنها به استناد به آن خبر، گزارش ویا مقاله نیاز دارند. قوانین جاری در رژیم صهیونیستی سخنان نفرت پراکنی و "ابراز حمایت از سازمان‌های غیرقانونی یا تروریستی" را ممنوع می‌کند. ماده ۱۷۳ این قانون، انتشار «نشریاتی را که احتمالاً به عقاید یا احساسات دینی دیگران خدشه وارد کند، جرم می داند».

حوادث قابل توجه

در سال ۱۹۶۰ دو رمان علمی تخیلی برای فرار از سانسور در رژیم صهیونیستی منتشر شد. اولی درباره رودولف تیشمن بود و داستان ربوده شدن آیشمن را روایت می‌کرد. مجله HaOlam HaZeh Uli Avnery مقاله‌ای در مورد پرونده لاون منتشر کرد. مردخای وانونو در سال ۲۰۰۴ پس از تحمل ۱۸ سال به اتهام خیانت و جاسوسی آزاد شد، اما همچنان تحت محدودیت در گفتار است. خبرنگار بی‌بی‌سی پس از انتشار مصاحبه‌ای با او بدون ارائه آن به سانسورچیان رژیم صهیونیستی، از ورود به کشور محروم شد. اسرائیل استفاده از کلمه «روز نکبت» را در مدارس و کتب درسی اعراب اسرائیل ممنوع کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، این ممنوعیت را توجیه کرد و گفت که این اصطلاح «تبلیغ علیه اسرائیل» است. مرگ بن زیگیر استرالیایی-اسرائیلی، که گفته می‌شود در سال ۲۰۱۰ توسط موساد استخدام شده بود، سانسور شد تا اینکه رسانه‌های خبری استرالیا در اوایل سال ۲۰۱۳ آن را گزارش کردند. در اوایل سال ۲۰۱۶، سرویس سانسور نظامی رژیم صهیونیستی نامه‌هایی به حداقل ۳۰ وبلاگ نویس اسرائیلی و صفحه فیس بوک ارسال کرد. از کاربران این صفحات مجازی خواست که پست‌های حاوی محتوای نظامی یا امنیتی قبل از انتشار برای بررسی به بخش نظامی سرویس سانسور ارسال نمایند.

سانسور فیلم‌های ممنوعه

اسرائیل تمامی فیلم‌های ساخته شده در آلمان را از سال ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۷ ممنوع کرد. ۱۹۵۷: دختر کرملین به دلیل تضعیف روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و مسکو ممنوع شد. ۱۹۵۷: دروازه چین در اراضی اشغالی به دلیل وحشیگری بیش از حد ممنوع شد. هیئت سانسور فیلم اسرائیل خاطرنشان کرد که در این فیلم سربازان چینی و روسی را به عنوان "هیولا" به تصویر می‌کشد. گشتاپو در طول جنگ جهانی دوم. ۱۹۷۳: هیتلر الک گینس: ده روز آخر با تصمیمی متفق القول توسط هیئت سانسور ممنوع شد زیرا هیتلر را بیش از حد انسان نشان می‌داد. ۱۹۸۸: آخرین وسوسه مسیح به کارگردانی مارتین اسکورسیزی ممنوع شد زیرا ممکن بود احساسات مسیحیان در اسرائیل را جریحه دار کند. دادگاه عالی اسرائیل بعداً این تصمیم را لغو کرد. ۲۰۰۲: جنین، جنین توسط هیئت رتبه بندی فیلم اسرائیل به دلیل توهین آمیز بودن و بالقوه توهین آمیز بودن به مردم ممنوع شد. دادگاه عالی اسرائیل بعداً این تصمیم را لغو کرد.

اسرائیل کتاب‌های فلسطینیان را در بیت المقدس شرقی سانسور می‌کند

مقامات اسرائیلی در حال تلاش برای تحمیل کتاب‌های درسی جدید سانسور شده در مدارس فلسطینی در شرق بیت المقدس هستند. جلال ابوخاطر نمونه‌ای از تغییرات و سانسور کتاب‌ها را ارائه می‌دهد و استدلال می‌کند که سانسور میراث و تاریخ فلسطین غیرقانونی، بی اثر و خطرناک است. اداره آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی JEA) ( یک نهاد مشترک از شهرداری اورشلیم و وزارت آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی است. اخیراً تصمیم گرفت استفاده از کتاب‌های درسی جدید و سانسور شده را در تمام مدارس خصوصی در اورشلیم شرقی اعمال کند.

این تصمیم ابتکار الکس میلر عضو کنست از اسرائیل بیتینو بود که همچنین رئیس کمیته آموزش کنست است. میلر به صورت جدی تاکید دارد که در اورشلیم شرقی «کل برنامه‌های درسی باید و باید اسرائیلی باشد».

در آغاز سال تحصیلی ۲۰۲۳/۲۰۲۴ دانش آموزان و والدین نسبت به تصمیم برای تحمیل برنامه‌های درسی جدید سانسور شده بر مدارس خود اعتراض کردند. دانش‌آموزان و والدین تهدید کرده‌اند که در صورت تداوم فشار JEA، اعتراضات خود را تشدید خواهند کرد و گفته‌اند در صورتی که مدیریت مدرسه از تصمیم JEA پیروی کند، در مدارس حاضر نخواهند شد. این اقدام وزارت آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی بر اساس قوانین بین المللی که بیت المقدس شرقی را سرزمینی اشغالی می‌داند کاملاً غیرقانونی است. به این ترتیب این اقدام نقض مستقیم دیگری از کنوانسیون چهارم ژنو و(International Covenant on Economic, Social and Cultura ) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به ویژه ماده ۱۳ ICESCR است. هدف این اقدام تغییر شکل هویت فلسطینی است.