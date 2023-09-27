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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۹

اجرای مرحله اول نظام جدید ارزشگذاری دارایی های نامشهود آغاز شد

اجرای مرحله اول نظام جدید ارزشگذاری دارایی های نامشهود آغاز شد

پیاده سازی نظام جدید ارزشگذاری دارایی های نامشهود با برگزاری اولین نشست با مدیران مالی شرکتهای دانش بنیان کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در این نشست که با حضور مدیران مالی شرکت‌های دانش بنیان در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار شد، نحوه شناسایی و ثبت مخارج توسعه ذیل دارایی های نامشهود شرکت ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، عبدالمجید مرشدی، مدیرکل دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی، ضمن اشاره به اقدامات و نتایج حاصل شده در خصوص بند پ ماده (۶) "آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد"، فعالیت های تحقیق و توسعه را از ارکان اصلی زیست بوم دانش بنیان برشمرد.

مرشدی اضافه کرد: جنس و هویت واقعی این هزینه ها سرمایه ای است چرا که در واقع تحقیق و توسعه مزیت رقابتی شرکت های دانش بنیان را ایجاد و تقویت می کند و این موضوع در استانداردهای حسابداری هم لحاظ شده است.

مدیر کل دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی، ضمن اشاره به ظرفیت های موجود در استاندارد حسابداری شماره ۱۷ خاطرنشان کرد که متاسفانه این ظرفیت ها به دلیل ابهاماتی که در نحوه احصاء شرایط مندرج جهت شناسایی مخارج توسعه به عنوان دارایی نامشهود وجود داشت، عملیاتی نشده است.

وی ادامه داد خوشبختانه با تعاملی که بین معاونت علمی و سازمان حسابرسی صورت گرفت مصادیق و نحوه احصاء این شرایط مشخص و شفاف شد. در نتیجه مسیر شناسایی و ثبت هزینه های توسعه شرکتهای دانش بنیان و فناور تا حدود زیادی هموار شده است.

در بخش دوم نشست، سینا حسین زاده، مدیر حسابداری صنعتی شرکت دانش بنیان سازه پویش، تجارب شرکت در زمینه نحوه شناسایی و ثبت مخارج توسعه را تشریح کرد.

" شناسایی و ثبت مخارج توسعه به عنوان دارایی نامشهود " یکی از محورهای "نظام جدید ارزشگذاری دارایی های نامشهود" است که طی مراسمی با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.

کد مطلب 5896859
مهتاب چابوک

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