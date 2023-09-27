به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور و استانداری خراسان رضوی برای ارتقا زیرساخت‌های شبکه دیدبانی هواشناسی در این استان تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

این تفاهم نامه همکاری پیش از ظهر امروز برای ارتقا زیرساخت‌های شبکه دیدبانی در خراسان رضوی بین سحر تاج بخش مسلمان، رئیس سازمان هواشناسی کشور و یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم نامه استانداری خراسان رضوی ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز برای احداث ساختمان و انجام زیرساخت‌های رادار هواشناسی استان را تأمین می‌کند.

همچنین سازمان هواشناسی کشور متعهد شده است تا یک دستگاه «رادار» هواشناسی برای استان خراسان رضوی خریداری، نصب و راه اندازی کند.

از دیگر مفاد این تفاهم نامه می‌توان به تأمین اعتبار لازم برای تکمیل مرکز کالیبراسیون شرق کشور در شهرستان سبزوار اشاره کرد که استانداری خراسان رضوی اعتبار ۲۰ میلیارد ریال برای این موضوع را متعهد شده است.

بر اساس این تفاهم نامه خدمات هواشناسی برای عامه مردم، بویژه زائران و کاربران تخصصی استان ارتقا می‌یابد.