به گزارش خبرنگار مهر، امین گودرزی امروز چهارشنبه در جلسه کارگروه ماده ۶۵ قانون جوانی جمعیت در لرستان در سخنانی ضمن تأکید بر لزوم اجرای مصوبات کارگروه اظهار داشت: هدف اصلی ما شناسایی مخاطرات و تهدیداتی است که سبب ایجاد ناباروری میشوند.
وی افزود: این گونه مخاطرات مانند آلودگیهای صنعتی و محیطی، استفاده از سموم و آفتکشها، فلزات سنگین و… را شامل میشوند که باید بررسی شده و شناسایی شوند.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری لرستان، ادامه داد: باید در خصوص دلایل ناباروری تحقیقات بیشتری صورت گیرد تا دلایل آن ریشهیابی شده و جلوی آنها گرفته شود.
گودرزی با اشاره به فروش و توزیع برخی داروهای گیاهی ضدبارداری در عطاریها، عنوان کرد: اینگونه داروها بهمنظور سقطجنین و پیشگیری از بارداری در عطاریها فروخته میشوند، لذا باید نسبت به جمعآوری آنها اقدام شود.
برخی عوامل ناباروری
بهرام دلفان نیز در این جلسه اظهار داشت: ادارات و دستگاههای اجرایی مرتبط لازم است گزارش اقدامات انجام شده در راستای مصوبات جوانی جمعیت دستگاه مربوط به خود را ارسال کنند.
وی با اشاره به علل مختلف ایجاد ناباروری در بین زوجین، گفت: لازم است برای بهدستآوردن آمار و اطلاعات بیشتر در این راستا کارهای تحقیقاتی و مطالعات بیشتری صورت گیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عنوان کرد: داروهای درمان ناباروری تولید ایران، دارای کیفیت و اثربخشی بالایی هستند و در اکثر موارد در درمان بیماران تأثیرگذار هستند.
دلفان، گفت: امروزه استفاده از سموم و آفتکشها و فلزات سنگین سبب ایجاد آلودگیها در مواد غذایی، آب، هوا و… شده که میتواند در ایجاد ناباروری تأثیرگذار باشند.
وی افزود: در این راستا میتوان با همکاری دانشگاه لرستان و استفاده از ظرفیت دانشجویان و محققان آن، مطالعات و تحقیقاتی در خصوص تأثیر این آلودگیها بر باروری استفاده کرد.
لزوم شناسایی عوامل خطر بر نرخ باروری
مریم کوشکی معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز اظهار داشت: لازم است که دستگاههای اجرایی استان نسبت به تهیه و ارسال آمار مربوط به عوامل تأثیرگذار بر باروری اقدامات موردنیاز را انجام دهند.
وی گفت: دستورالعملهای ماده ۶۵ قانون جوانی جمعیت دانشگاه بهصورت اختصاصی برای دستگاههای اجرایی مرتبط ارسال شده است.
معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: اکثر موضوعاتی که در حوزه پدافند زیستی قرار دارند نیازمند تحقیقات و مطالعات هستند.
کوشکی، بیان کرد: پس از شناسایی عوامل خطر بر نرخ باروری و حصول نتیجه از تحقیقات در خصوص آن، میتوان در آن حوزه مداخله کرد و جلوی آن را گرفت.
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