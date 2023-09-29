طرح شکست حصر آبادان را که دادم بنی صدر ایراد گرفت و غرولند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی کتاب «در فاصله دو بوسه» نوشته غلامعلی حدادعادل با حضور سردار سرلشکر رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی رهبر معظم انقلاب و نویسنده اثر دیروز پنجشنبه ۶ مهر در تالار سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

سردار صفوی در این مراسم گفت: دکتر غلامعلی حداد عادل یکی از بزرگ‌ترین خدماتش این است که با نوشتن کتاب «در فاصله دو بوسه» این شهید را برای ساختن نسل جوان امروز و فردایمان شناساند. شهادت یک احتساب است؛ یعنی یک شهید با خودسازی آماده شهادت شدن را کسب می‌کند. چنانچه سردار سلیمانی گفته‌اند: «یک شهید قبل از اینکه شهید بشود، باید شهید شده باشد.» دراین کتاب در حقیقت زندگی شهید غلو نشده است.

وی ادامه داد: در این کتاب دکتر حداد عادل نوشته است: «شرح زندگی یک جوان از ۲۰۰ هزار جوانی که جان بر سر ایمان و آرمان خود دادند. در راه انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند.» این کتاب صرفاً شرح زندگی یک فرد نیست، بلکه سرگذشت یک نسل است؛ نسلی که رفتند تا ایران بماند. بخش مهمی از زندگی ام را با شهدا گذراندم اما این شهید را نمی‌شناختم که به همت دکتر غلامعلی حداد عادل شناختم.

دستیار و مشاور عالی رهبر معظم انقلاب افزود: یک جوان کمتر از ۳۰ سال چگونه می‌تواند هم علم داشته باشد، هم شعر بگوید، اهل قلم و هنر باشد، قلبش به لطافت گل، لطیف و مهربان باشد، قرآن را بداند و بخواند، هم شجاعت در میدان داشته باشد؟ خیلی‌ها تقوا دارند اما شجاعت حضور در میدان و مردن در راه خدا را ندارند؛ اهل علم هستند اما اهل عمل نیستند. جمع بین علم و عمل سخت است؛ شهید مجید حداد عادل اهل علم و عمل بود. جبهه و جنگ جای ترسوها نیست. مردن، کشته شدن و هجرت در راه خدا شجاعت می‌خواهد. آیا در ایران چنین جوان‌ها و استعدادهایی داریم؟

وی گفت: جوان‌های ما در یک رویش بزرگ بهتر من و امثال من زندگی می‌کنند. من و دکتر حداد عادل سکه‌های نیم پهلوی هستیم؛ نصف عمرمان را در زمان شاه و نصف دیگر را در جمهوری اسلامی بوده‌ایم. جوان‌های امروز سکه بهار آزادی هستند. ۵۵ درصد جمعیت جوان ما زیر ۴۰ سال است. از اول عمرشان در جمهوری اسلامی بوده‌اند. خداوند اگر کسی را دوست داشته باشد به او پدر و مادر، همسر، فرزندان، دوستان و حتی رهبر خوبی می‌دهد. اگر زمان قاجار به دنیا می‌آمدیم چه می‌شد؟

سردار صفوی ادامه داد: عراقی‌ها در ۱۹ مهر ۱۳۵۹ از رودخانه کارون گذشتند. جاده اهواز به آبادان را قطع کردند. دو سه روز بعدش جاده ماهشهر به آبادان قطع شد. مهندس تندگویان در همین جاده اسیر شد. شروع کردند نخل‌ها را با اره برقی بریدند تا آبادان را کامل محاصره کنند و دو طرف اروند را پیدا کنند. ۱۴ آبان ۱۳۵۹ امام راحل فرموند: «حصرآبادان باید شکسته شود.» از همان لحظه به دنبال شکستن حصر آبادان رفتیم. بنده اول فرمانده دارخوین بودم بعد فرمانده عملیات جنوب شدم. اوایل اردیبهشت یا فروردین بود که طرح شکست حصر آبادان را به عنوان فرمانده عملیات جنوب به شورای عالی دفاع بردم. در این جلسه بنی صدر به عنوان رئیس جمهور و فرمانده کل قول، شهید فکوری به عنوان وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی و مقام معظم رهبری به عنوان نماینده امام راحل حضور داشتند.

دستیار و مشاور عالی رهبر معظم انقلاب افزود: طرح را که ارائه دادم بنی صدر غرولند کرد و ایراد گرفت؛ در صورتیکه این طرح بر اساس دانش نظامی بود. مقام معظم رهبری با برخورد قوی حمایت و طرح را تثبیت کردند. بنده و حسن باقری به ماهشهر ستاد لشکر ۷۷ رفتیم تا لشکر با طرح هماهنگ بشود. الحمدالله هماهنگی اتفاق افتاد. شهید مجید حداد عادل در عملیاتی که منجر به شکست حصر آبادان شد به شهادت رسید.