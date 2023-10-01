چالش بزرگ برای خط دفاعی پرسپولیس و تیم ملی ایران برابر دو ستاره

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و الدحیل قطر ساعت ۲۱:۳۰ دوشنبه هفته جاری در هفته دوم لیگ قهرمانان ۲۰۲۳ آسیا برگزار می‌شود. سرخپوشان پایتخت در حالی به مصاف شاگردان «هرنان کرسپو» خواهند رفت که نتیجه‌ای جز پیروزی نمی‌تواند این تیم را برای صعود از گروه E امیدوار نگه دارد.

باخت دو بر صفر پرسپولیس مقابل النصر عربستان در حالی رقم خورد که یحیی گل محمدی معتقد بود اتفاقات فوتبالی و اشتباهات فردی در این موضوع تأثیرگذار بود. اخراج میلاد سرلک، مصدومیت مهدی ترابی و اشتباه دانیال اسماعیلی فر در یارگیری و دفع توپ باعث شد تا النصری ها با دو گل زده و کسب سه امتیاز از تهران بروند.

حالا خط دفاعی پرسپولیس آزمون سخت جدی دیگری مقابل الدحیل قطر دارد. آنها که در هفته اول اسیر بازی نفراتی همچون عبدالرحمان غریب، سادیو مانه، کریستیانو رونالدو شده بودند حالا باید برای مهار «فلیپ کوتینیو» و «مایکل اولونگا» برنامه ریزی داشته باشند.

یحیی گل محمدی به احتمال فراوان بار دیگر زوج مرتضی پورعلی گنجی و محمدحسین کنعانی زادگان را در قلب دفاع تیمش استفاده می‌کند تا یکی از سخت‌ترین تجربه‌های خود را برای دو بازیکنی که در آخرین دیدار الدحیل موفق به گلزنی شدند پیش رو داشته باشند.

دو بازیکن ملی پوش که باید مقابل خط حمله خطرناک الدحیل سد مستحکمی را تشکیل دهند تا شاید علیرضا بیرانوند را در ثبت اولین کلین شیت خود در ACL۲۰۲۳ کمک کنند. پورعلی گنجی و کنعانی زادگان به خوبی می‌دانند آخرین شانس‌های خود را برای ماندن در ترکیب اصلی امتحان می‌کنند در غیر اینصورت خیلی زود باید جای خود را به گئورگی گولسیانی بدهند که قطعاً اتفاق خوبی برای آنها در آستانه جام ملت‌های آسیا نیست.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و الدحیل قطر ساعت ۲۱:۳۰ دوشنبه هفته جاری در هفته دوم لیگ قهرمانان ۲۰۲۳ در شهر دوحه برگزار می‌شود.