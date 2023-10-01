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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۹

برای دیدار سپاهان و الاتحاد؛

نقش جهان به VAR مجهز شد + تصاویر

نقش جهان به VAR مجهز شد + تصاویر

تجهیزات کمک داور ویدئویی که هفته گذشته به اصفهان رسیده بود، برای دیدار سپاهان و الاتحاد در ورزشگاه نقش‌جهان نصب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه سپاهان، تجهیزات کمک داور ویدئویی که هفته گذشته به اصفهان رسیده بود، عصر روز گذشته در ورزشگاه نقش‌جهان در اتاق VAR و زیرساخت‌های مربوطه نصب شد.

همچنین تست اولیه VAR در حضور نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال و ناظران بازی سپاهان و الاتحاد با موفقیت کامل انجام گرفت و به تأیید ناظران رسید.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الاتحاد عربستان در چارچوب هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا روز دوشنبه ۱۰ مهر ماه در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار خواهد شد.

نقش جهان به VAR مجهز شد + تصاویر

نقش جهان به VAR مجهز شد + تصاویر

نقش جهان به VAR مجهز شد + تصاویر

نقش جهان به VAR مجهز شد + تصاویر

کد مطلب 5899923

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