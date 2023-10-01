نقش جهان به VAR مجهز شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه سپاهان، تجهیزات کمک داور ویدئویی که هفته گذشته به اصفهان رسیده بود، عصر روز گذشته در ورزشگاه نقش‌جهان در اتاق VAR و زیرساخت‌های مربوطه نصب شد.

همچنین تست اولیه VAR در حضور نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال و ناظران بازی سپاهان و الاتحاد با موفقیت کامل انجام گرفت و به تأیید ناظران رسید.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الاتحاد عربستان در چارچوب هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا روز دوشنبه ۱۰ مهر ماه در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار خواهد شد.