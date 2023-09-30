نیروهای استخدامی وزارت بهداشت تا ۲۱ آبان مشخص می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیمی، در جلسه شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت تسریع در فرایندهای قبل، حین و بعد از آزمون استخدامی، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم که جذب و به کارگیری نیروها در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود تا کیفیت خدمات ارائه شده به مردم افزایش یابد.

وی افزود: تاریخ برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت، روز ۲۸ مهر است و در تلاش هستیم که نتایج آزمون تا ۲۱ آبان ۱۴۰۲ اعلام شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، ضمن اشاره به زحمات نیروی انسانی نظام سلامت در برهه‌های مختلف، اظهار داشت: وجود نیروی انسانی سالم و کارآمد از عوامل مهم در تحقق اهداف نظام سلامت و ارائه خدمات عادلانه به مردم است.

وی در ادامه بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در سطح کشور تاکید کرد و گفت: ایران در توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در منطقه پیشرو است.

رحیمی با تاکید بر ضرورت نگاه تحول گرایانه مدیران نظام سلامت، موفقیت در این حوزه را مستلزم اصلاح فرایندها دانست.

وی، توجه به شاخص‌های هوشمندسازی در ابعاد مختلف نظام سلامت را ضروری عنوان کرد و افزود: هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی به خصوص در نظام سلامت می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.