یک میلیون و ۱۶۴ هزار نفر در بهار و تابستان خون اهدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر حاجی بیگی گفت: استان لرستان با بیش از ۳۵ درصد، استان خراسان شمالی با نزدیک به ۱۷ درصد و استان چهار محال و بختیاری با نزدیک به ۱۳ درصد، بالاترین رشد آمار اهدای خون را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: استان سمنان نیز با ثبت نزدیک به ۶۸ درصد اهدای مستمر از آمار کل اهدای خون، از این حیث پیشتاز دیگر استان‌ها بوده و استان یزد با نزدیک به ۶۴ درصد، استان گلستان با بیش از ۶۱ درصد و استان قم با بیش از ۶۰ درصد، بالاترین شاخص اهدای خون مستمر را به خود اختصاص داده اند. حال آنکه طی این ۶ ماه شاخص اهدای مستمر در کشور بیش از ۵۳ درصد بوده است که نسبت به سال گذشته در همین بازه زمانی افزایش یافته است.

حاجی بیگی همچنین شبکه ملی خون رسانی را طی این بازه زمانی بسیار فعال توصیف کرد و گفت: میزان ۱۰۴ هزار و ۸۴۵ واحد خون در این شبکه ملی برای برقراری توازن میزان تولید و مصرف خون در استان‌های کشور توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری نشان می‌دهد.

وی با اشاره به شاخص بیش از ۴ درصدی اهدای خون بانوان در کشور طی ۶ ماهه اول سال، گفت: طی ۶ ماهه اول سال جاری، استان لرستان در شاخص اهدای بانوان نزدیک به ۹ درصد از سهم کل اهدای خون را ثبت کرده و از سایر استان‌ها موفق تر بوده است که پس از آن، استان خراسان شمالی با شاخص نزدیک به ۸ درصد و استان خراسان جنوبی با شاخص نزدیک به ۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، ضمن تقدیر از همه هموطنانی که اهدا کننده خون یا مروج آن هستند، خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه دوم سال که شاهد تغییرات جوی و همچنین بیماری‌های فصلی و برودت هوا هستیم، همچون همیشه امیدواریم برنامه منظم اهدای خون هموطنان، پشتیبان محکمی برای بیماران نیازمند به خون باشد.