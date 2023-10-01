امکانات موجود در مسیر اربعین با ابتدای انقلاب قابل مقایسه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین یکتا نماینده فعالان مردمی اربعین در ستاد مرکزی اربعین در گردهمایی خادمان ستاد مردمی اربعین ۱۴۰۲ که در سالن همایشهای ساختمان سرچشمه برگزار شد، اظهار کرد: شکرگزار خداوند هستیم که خونهای ریخته شده دوران دفاع مقدس ثمر داد و امروز راه کربلا باز شده است.
وی با اشاره به اینکه کمبود و کسریهایی وجود دارد، مطرح کرد: اگر مقایسهای نسبت به سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی انجام دهیم، متوجه خواهیم شد که امروز امکانات بسیاری فراهم شده است و باید قدردان توفیق خدمت به زائرین اربعین حسینی باشیم.
فرمانده قرارگاه مرکزی امام حسین (ع) جامعه فعالان اربعین با بیان اینکه امروز اربعین در هر جمعی یک معنی دارد، عنوان کرد: اعتقاد ما نیز بر این است که اربعین یک امر تربیتی، تمدنی، جهانی، شبکهسازی بزرگ مجمع خیرین جهان اسلام و آمادگی برای ظهور است.
وی ادامه داد: اگر این اعتقاد را داریم باید ایمان راسخ، اخلاص خاص و دلهای بزرگی داشته باشیم وگرنه نمیتوانیم به رسالت خود عمل کنیم.
یکتا با اشاره به اینکه اربعین یک امر جهانی است و باید آفریقاییها، شرق آسیا، اروپاییها، آمریکای جنوبیها و … در این مسیر قرار بگیرند، خاطرنشان کرد: تمام ما که در این مسیر قرار داریم خادم زائرین اصلی هستیم که هنوز نیامدهاند.
در ادامه محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور نیز در این گردهمایی اظهار کرد: در فصل عاشقی اربعین ستادهای مردمی با اخلاص خود بار عظیمی را برداشتند.
وی با اشاره به اینکه حق اربعین این است که کار به صورت کامل دست مردم و هیأتیها باشد، مطرح کرد: در سالهای اخیر شرایط به گونهای رقم خورده است که سهم دولت در زیرساختها پررنگتر شده است.
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه در مجموعه دولت نیز اتفاق نظر بر این است که اربعین باید از جنس اربعین عراق و به صورت مردمی باشد، عنوان کرد: اربعین مانور بزرگ شیعه و مدلی از یک حکمرانی مردم پایه است که بار سنگین سیاسی، اجتماعی، اجرایی، فرهنگی و … درحال پیشبرد است.
وی با اشاره به اینکه امسال کیفیت برگزاری مراسم اربعین از سالهای گذشته بهتر بود، خاطرنشان کرد: یکی از علتهای این اتفاق این بود که جمع دولت و ستادهای مردمی به یکدیگر نزدیکتر شدند.
منصوری با بیان اینکه رئیس جمهور از امروز دستور برنامهریزی برای اربعین سال آینده را صادر کردهاند، تصریح کرد: امیدواریم این حرکت مردمی هر سال روند مطلوبتری را طی کند.
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