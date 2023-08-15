به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در حکمی «حسین یکتا» را به عنوان «نماینده تشکل‌ها و فعالان مردمی در ستاد مرکزی اربعین» منصوب کرد.

در حکم انتصاب «حسین یکتا» آورده است: با عنایت به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «نماینده تشکل‌ها و فعالان مردمی در ستاد مرکزی اربعین» تعیین می‌شوید تا با هماهنگی ستاد مرکزی اربعین و به‌منظور تقویت ابعاد مختلف حماسه بزرگ و جهانی اربعین حسینی، با برنامه‌ریزی و اقدامات راهبردی جهادی، نسبت به بسیج ظرفیت‌ها و امکانات تشکل‌ها، گروه‌ها و فعالان مردمی اقدام نمائید.

متن حکم رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حسین یکتا با عنایت به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان "نماینده تشکل‌ها و فعالان مردمی در ستاد مرکزی اربعین" تعیین می‌شوید، تا با هماهنگی ستاد مرکزی اربعین و به منظور تقویت ابعاد مختلف حماسه بزرگ و جهانی اربعین حسینی، با برنامه‌ریزی و اقدامات راهبردی جهادی، نسبت به بسیج ظرفیت‌ها و امکانات تشکل‌ها، گروه‌ها و فعالان مردمی اقدام نمائید.

بدیهی است دستگاه‌های اجرایی مسئول، بالاخص استانداران مناطق مرزی، برای برگزاری هرچه با شکوه‌تر حماسه اربعین در حوزه کمک‌های مردمی، حداکثر همکاری را به عمل خواهند آورد.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در خدمت‌رسانی شایسته به زائران حسینی از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

سید ابراهیم رئیسی - رئیس جمهوری اسلامی ایران