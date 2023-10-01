نگرانی پژوهشکده امنیتی صهیونیستی از رشد توان نظامی انصارالله یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مرکز پژوهشهای « Israel-Alma» در رژیم صهیونیستی به برگزاری رژه نظامی اخیر نیروهای مسلح یمن در میدان السبعین صنعاء به مناسبت نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ۲۱ سپتامبر پرداخت.
این مرکز با انتشار یک پست در پلتفرم ایکس به سلاحهایی که در جریان این رژه نظامی در یمن رونمایی شده اشاره کرد.
در پست منتشر شده از سوی مرکز صهیونیستی مذکور بخشهایی از ویدئوهای مربوط به رونمایی از سلاحهای پیشرفته نیروهای یمنی به همراه مشخصات آنها و بُرد این تسلیحات اضافه شده است. در این پست آمده است که سلاحهای رونمایی شده در این کلیپهای ویدئویی در دست نیروهای یمن بوده و نظیر آنها در دست نیروهای حزب الله لبنان نیز است.
مرکز«Alma» یک مرکز پژوهشی مختص به بررسی چالشهای امنیتی بوده که رژیم صهیونیستی با آنها رو به رو است. «ساریت زیهاوی» که به مدت ۱۵ سال در بخش اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی فعالیت کرده بود این مرکز را تأسیس کرده و مدیریت آن را برعهده دارد.
شورای مشورتی مرکزی این پژوهشکده متشکل از نظامیان ارشد بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی در کنار تعدادی از سیاسیون و کارشناسان است.
رژه نظامی که به مناسبت نهمین سالگرد انقلاب ۲۱ سپتامبر در یمن برگزار شد بزرگترین و گستردهترین رژه نظامی نیروهای مسلح یمن از زمان پیروزی انقلاب در این کشور با وجود حملات ائتلاف متجاوز سعودی علیه یمن از مارس ۲۰۱۵ تاکنون به شمار میرود.
برای نخستین بار از زمان آغاز تجاوز ائتلاف سعودی تاکنون جنگندههای یمنی در جریان این رژه در آسمان صنعاء به پرواز درآمدند. این جنگندهها به دست متخصصان یمنی تعمیر و بازسازی و آماده پرواز شدهاند.
در جریان این رژه نظامی موشک «صقر ۲» بعد از گذراندن آزمایشهای مورد نظر وارد مدار عملیاتی نیروهای مسلح یمن شده است. این موشک دارای تکنولوژی پیشرفته در مبارزه با جنگ الکترونیکی بوده و برای رویارویی با موشکهای کروز و هواپیماهای جاسوسی مورد استفاده قرار میگیرد.
موشک صقر ۲ دارای برد ۱۵۰ کیلومتر و ارتفاع ۳۵ هزار پا دارای کلاهک قابل انفجار است. موشک برق ۲ نیز در جریان این رژه رونمایی شد. این موشک قدرت بالایی برای مانور داشته و میتواند جنگندههای مختلف را به راحتی شکار کند.
موشک معراج نیز یک موشک متعلق به پدافند هوایی یمن است که در جریان این رژه از آن رونمایی شد. نیروهای مسلح یمن همچنین از رادارهای بی ۳۵ و بی ۱۶ و بی ۱۹ رونمایی کردند. رادار شفق و سیستم افق که یک سیستم تاکتیکی با دقت بالا برای تعیین اهداف مورد نظر و تعقیب آنها تا ۹۰ کیلومتر و ارتفاع ۳۵ هزار پا استفاده میشود نیز رونمایی شدند.
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