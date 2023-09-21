نمایش قدرت نیروهای مسلح یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رژه نظامی که امروز به مناسبت نهمین سالگرد انقلاب ۲۱ سپتامبر در یمن برگزار شد بزرگترین و گسترده‌ترین رژه نظامی نیروهای مسلح یمن از زمان پیروزی انقلاب در این کشور با وجود حملات ائتلاف متجاوز سعودی علیه یمن از مارس ۲۰۱۵ تاکنون به شمار می‌رود.

برای نخستین بار از زمان آغاز تجاوز ائتلاف سعودی تاکنون جنگنده‌های یمنی در آسمان صنعاء به پرواز درآمدند. این جنگنده‌ها به دست متخصصان یمنی تعمیر و بازسازی و آماده پرواز شده‌اند.

در جریان این رژه نظامی موشک «صقر ۲» بعد از گذراندن آزمایش‌های مورد نظر وارد مدار عملیاتی نیروهای مسلح یمن شده است.

این موشک دارای تکنولوژی پیشرفته در مبارزه با جنگ الکترونیکی بوده و برای رویارویی با موشک‌های کروز و هواپیماهای جاسوسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

موشک صقر ۲ دارای برد ۱۵۰ کیلومتر و ارتفاع ۳۵ هزار پا دارای کلاهک قابل انفجار است. موشک برق ۲ نیز در جریان این رژه رونمایی شد. این موشک قدرت بالایی برای مانور داشته و می‌تواند جنگنده‌های مختلف را به راحتی شکار کند.

موشک برق ۲ برای انهدام قرار دادن اهداف نزدیک و در مسافت متوسط استفاده می‌شود. برد این موشک ۷۰ کیلومتر و ارتفاع ۲۰ کیلومتر بوده و دارای کلاهک انفجاری ترکشی است. موشک برق ۱ نیز با برد ۵۰ کیلومتر و ارتفاع ۱۵ کیلومتر به همراه کلاهک انفجاری ترکشی رونمایی شد.

موشک معراج نیز یک موشک متعلق به پدافند هوایی یمن است که در جریان این رژه از آن رونمایی شد. نیروهای مسلح یمن همچنین از رادارهای بی ۳۵ و بی ۱۶ و بی ۱۹ رونمایی کردند. رادار شفق و سیستم افق که یک سیستم تاکتیکی با دقت بالا برای تعیین اهداف مورد نظر و تعقیب آنها تا ۹۰ کیلومتر و ارتفاع ۳۵ هزار پا استفاده می‌شود نیز رونمایی شدند.

رادار نبأ نیز که موشک‌های مختلف را شناسایی کرده و دارای سیستم‌های ضدپارازیت بوده و به مدت طولانی قابلیت استفاده را دارد نیز رونمایی شد.

موشک سجیل نیز در این رژه که از دقت بالایی برای انهدام اهداف مورد نظر به همراه کلاهک جنگی ۱۰۰ کیلوگرمی برخوردار است به نمایش درآمد. این موشک می‌تواند هر هدفی را در دریای سرخ منهدم کند.

موشک دریایی سجیل یک موشک کروز بال دار بوده و برد آن به ۱۸۰ کیلومتر می‌رسد. موشک‌های رابیج، فالق، مندب ۱، مندب ۲، عاصف و صیاد نیز رونمایی شدند.

مین‌های دریایی ساخت داخلی از نوع ثاقب، کرار، مجاهد ۱، مجاهد ۲، اویس، مسجور۱ و مسجور ۲ و عاصف نیز به نمایش درآمدند.

قایق‌های دریایی از نوع عاصف ۱، عاصف ۲، عاصف ۳ و سه نسل از طوفان، به نمایش درآمدند. قایق دریایی نذیر ساخت دست متخصصان یمنی دارای استفاده‌های رزمی از جمله رهگیری اهداف دریایی متحرک و حمله به کشتی‌ها است.

نیروهای مسلح یمن همچنین ۵۴ خودروی زرهی از نوع هانی ساخت دست متخصصان داخلی را به نمایش درآوردند. از دیگر موشک‌هایی که در این رژه نظامی به نمایش درآمدند می‌توان به موشک قدس ۴، اشاره کرد. این موشک بال دار زمین به زمین دور برد بوده و می‌تواند اهداف مورد نظر را با قدت بالا هدف قرار داده و ضد رادار به شمار می‌رود.

موشک‌های قدس ۱، قدس ۲، قدس ۳ در کنار سعیر، دریای سرخ، کرار، قاهر، قاهر ۲، محیط و بدر ۴ نیز به نمایش درآمدند. موشک میون یک موشک بالستیک زمین به دریا بوده که اهداف متحرک و ثابت را در دریا منهدم می‌کند. موشک‌های توشکا، زلزال ۳، قاصم، سه نسل از بدر، قدس ۴، عقیل، طوفان، تنکیل، مطیع و قدسZ نیز به نمایش درآمدند.

پهپاد جنگی وعید۲ با برد ۲ هزار کیلومتر و کلاهک جنگی ترکشی نیز در این رژه مشارکت کردند. موشک بدرZ نیز که یک موشک کروز زمین به دریا دور برد بوده و قادر به انهدام اهداف زمینی و دریایی ثابت و متحرک است رونمایی شد. موشک بالستیک مطیع زمین به هوا با سرعت بسیار زیاد نیز رونمایی شد. سیستم موشکی راهبردی بالستیک طوفان زمین به زمین و دور برد در جریان این رژه نظامی رونمایی شد.