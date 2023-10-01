برگزاری اجلاس نماز با عنوان «نماز نسل نو با تمرکز بر نقش مساجد»

اللهشکر عبدی در گفتو گو با خبرنگار مهر، با دعوت از صاحبنظران و اندیشمندان حوزه دین و فرهنگ به حضور در این فراخوان علمی اظهار کرد: مدیران ارشد نظام، محققان، استادان حوزه و دانشگاه، فرهنگیان و دستگاههایی که در پرورش آیندهسازان نقش دارند، مخاطب این فراخوان هستند.
وی محورها و موضوعات فراخوان ویژه محققان و صاحبنظران را یادآور شد و تصریح کرد: راههای برقراری ارتباط با نسل نو، موانع بر سر راه ارتباط مؤثر با نسل نو و راهکارهای رفع این موانع، مسئله اصلی در فاصله داشتن وضعیت دینداری نسل نو به ویژه اقامه نماز آنها با الگوی مطلوب تراز ایران اسلامی و نقش، مسئولیت و تکالیف قانونی دستگاههای متولی فرهنگی به ویژه آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی و حوزههای علمیه در حل مسئله و ارتقای وضعیت دینداری و نماز نسل نو محورهای این اجلاس است.
مدیر ستاد اقامه نماز استان اردبیل گفت: بحث نماز نسل نو یک موضوع کلان فرهنگی است و مستلزم همافزایی ملی است که در این اجلاس نحوه ایفای نقش سایر نهادها و دستگاه اجرایی چگونه میتوانند، در این امر مهم پرسیده شده است.
عبدی افزود: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، استفاده از ظرفیت حلقههای میانی را مورد توجه و تأکید قرار دادهاند که ساز و کار بهرهگیری از ظرفیت حلقههای میانی و نهاد خانواده در ارتقای کیفیت وضعیت دینداری و نماز نسل نو در سیامین اجلاس نماز مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با اشاره به سایر محورهای این اجلاس خاطرنشان کرد: نهادهایی مثل مدرسه، دانشگاه و مسجد با کدام برنامهریزی قادر به ترغیب نسل نو برای حضور آگاهانه در نماز جماعت هستند که چگونگی راههای جذب همه اقشار جامعه به اقامه نماز در این اجلاس تحلیل میشود.
عبدی معرفی مدارس، دانشگاهها و مساجد الگو در جذب نسل نو به نماز را به عنوان دیگر موضوع مورد بررسی در این اجلاسیه عنوان کرد و ادامه داد: شرایط شرکت و ثبتنام، قالبهای آثار و مهلت شرکت در این فراخوان مشخص شده و از ۱۰ مهر تا ۱۵ آذرماه سالجاری مهلت شرکت در این فراخوان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: اطلاعات تکمیلی و شرایط عمومی و اختصاصی از طریق درگاه اجلاس و نشانیهای اعلام شده در بخش راههای ارتباطی قابل مشاهده است و علاقمندان میتوانند از طریق سامانه noor.namaz.ir نسبت به ثبتنام و ارسال آثار اقدام کنند.
عبدی قالبهای ارائه آثار در این فراخوان را یادآور شد و بیان کرد: رساله دکتری، مقالات علمی، پژوهشهای کاربردی و مطالعات تطبیقی قالبهای این اجلاس هستند.
وی با اشاره به اینکه نتایج نیمه دوم آذر ۱۴۰۲ از طریق پایگاه اطلاعرسانی ستاد اقامه نماز www.namaz.ir اعلام میشود، یادآور شد: از صاحبان ۱۱۰ اثر برتر با اهدای جوایز قدردانی شده و چکیده اثر آنها در کتاب مقالات برگزیده اجلاس منتشر خواهد شد.
عبدی تصریح کرد: به کلیه شرکتکنندگان گواهی حضور در فراخوان اعطا خواهد شد.
وی دبیرخانه دائمی اجلاسهای سراسری نماز را مستقر در تهران – خیابان آیتالله طالقانی – میدان فلسطین- پلاک ۳۸۷ – ستاد مرکزی اقامه نماز با کدپستی :۱۴۱۷۷۴۳۱۸۱ و شماره تلفن ۸۶۰۳۷۵۰۶ – ۰۲۱ و سامانه پیامک ۱۰۰۰۰۱۷ اعلام کرد و گفت: پایگاه اطلاعرسانی namaz.ir آیدی اجلاس به منظور ارتباط در شبکههای اجتماعی است.
مدیر ستاد اقامه نماز استان اردبیل افزود: سیامین اجلاس سراسری نماز در نیمه دوم آذرماه به میزبانی استان زنجان برگزار خواهد شد.
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