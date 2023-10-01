هیچ دانش آموزی نباید به دلیل فقر مالی از تحصیل باز بماند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد پیش از ظهر امروز یکشنبه در آئین برگزاری جشن عاطفه‌ها بیان کرد: سال گذشته دانش آموزان و خیران کمک بسیار خوبی در جشن عاطفه‌ها داشتند و برای ۱۰۰ هزار دانش‌آموز نیازمند استان خوزستان کتاب درسی تهیه شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: خیران می‌توانند علاوه بر مشارکت در مدرسه سازی برای تأمین مایحتاج دانش آموزان برای حضور در کلاس درس کمک کنند.

حمیدی نژاد با تاکید بر اینکه هیچ دانش آموزی در خوزستان نباید به دلیل فقر مالی از تحصیل باز بماند، گفت: اجازه نخواهیم داد که دانش آموزی به دلیل نداشتن وسایل آموزشی بر سر کلاس درس حاضر نشود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: در چند روز اخیر با کمک کمیته امداد و بسیج استان تعداد ۴۸ هزار بسته کمک آموزشی برای دانش آموزان نیازمند استان تأمین و توزیع شد که ۱۲ هزار بسته از این تعداد توسط منطقه آزاد اروند استان تهیه شد.

حمیدی نژاد بیان کرد: با پیش بینی‌های انجام شده تأمین بسته‌های حمایت آموزشی در استان از مرز ۱۰۰ هزار بسته خواهد گذشت.