به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدشهاب الدین حسینی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن هفته وقف گفت: سال‌های گذشته، روز وقف مصادف با ۲۷ صفر بود اما از امسال، روز ۱۶ ربیع، میلاد فرخنده پیامبر اکرم (ص) به عنوان روز وقف نامیده شده است.

وی، غبارروبی مزار شهدا و امامزادگان و برپایی نمایشگاهی از عملکرد و دستاوردهای سازمان در محل امامزاده کججانی را از برنامه‌های این هفته عنوان کرده و گفت: در سطح استان، ۲۰۰ امامزاده مدفون داریم که ۶۵ امامزاده دارای مقبره‌های فاخر و قابل دسترس بوده که اجرای برنامه‌هایی در این تعداد امامزاده، برنامه ریزی شده است.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی از فعال بودن هفت بیمارستان و ۳۰ درمانگاه در سطح استان در بخش وقف خبر داد و گفت: کلنگ زنی پد پروازی و اورژانس هوایی بیمارستان مراغه توسط واقفان در هفته وقف اجرایی خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان از سنددار شدن ۹۴ درصد از مجموعه موقافات استان خبر داد و گفت: چهارهزار موقوفه استان، شناسه خاص گرفته اند که این امر برای شش هزار مسجد نیز در حال انجام است.

وی در ادامه در خصوص کمک به مساجد از طریق دولت گفت: در شش ماهه اول سال، چهار میلیارد تومان برای کمک به مساجد و بازسازی امامزادگان، اختصاص داده شده که پیش بینی می‌شود این مقدار تا پایان سال به ۱۲ میلیارد تومان برسد.

حسینی در خصوص هزینه کرد اموال وقفی گفت: درآمدهای وقفی در راستای نیت واقفان هزینه می‌شود که از جمله آنها می‌توان به امور بهداشت و سلامت، کمک به تهیه جهیزیه زوج‌های جوان، کمک به هیأت‌های مذهبی و دیگر زمینه‌ها اشاره داشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در خصوص موضوع احیای مقبره الشعرا و امامزاده سیدحمزه گفت: ما نیز معتقد هستیم که مقبره الشعرا، نگین شهر بوده و حتی با توجه به دفن شدن شعرایی از کشورهای منطقه در این مکان، می‌تواند به یک مرکز دیپلماسی نیز تبدیل شود که در جلسات با شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پی حفظ جایگاه مقبره الشعرا و هچنین امامزاده سید حمزه به صورت توأمان هستیم.