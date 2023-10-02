به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم بازی‌های گروه E لیگ قهرمانان آسیا امروز دوشنبه دهم مهرماه در حالی برگزار می‌شود تا الدحیل قطر میزبان پرسپولیس است.

سرخپوشان ایران پس از شکست دو بر صفر مقابل النصر عربستان راهی دوحه شدند تا دنبال جبران باخت مقابل کریستیانو رونالدو و هم تیمی‌هایش در النصر باشند.

شاگردان یحیی گل محمدی که چاره‌ای جز کسب پیروزی مقابل الدحیل برای حفظ جایگاه مستحکم در جدول برای صعود به مرحله بعدی این رقابت‌ها ندارند باید بدون میلاد سرلک مقابل فلیپ کوتینیو و هم تیمی‌هایش عرض اندام کنند.

سرلک در جریان دیدار با النصر عربستان از زمین مسابقه اخراج شد تا حالا برای مهندسی استراتژی پرسپولیس مقابل الدحیل غایب باشد و کادر فنی را به فکر حضور یاسین سلمانی یا سروش رفیعی در ترکیب اولیه ببرد.

مهدی ترابی هافبک مصدوم پرسپولیس شرایط بازی کردن را پیدا کرده است اما وحید امیری با توجه به حضور در تمرینات گروهی همچنان شرایط مطلوب برای بازی کامل مقابل الدحیل ندارد تا شانس کمی برای حضور در جمع ۱۱ بازیکن اصلی پرسپولیس داشته باشد.

یحیی گل محمدی قطعاً به بازیکنان خود تذکر داده است قرار نیست همچون دیدار با النصر بار دیگر با اشتباهات فردی باعث شکست تیم شوند. پرسپولیس پس از نبرد با النصر حالا با تیمی پرستاره دیگر از فوتبال قطر روبرو خواهد شد که اندیشه‌ای جز کسب سه امتیاز می‌تواند شرایط متفاوتی را برای آنها رقم بزند.

پرسپولیس که از آخرین بازی رسمی اش بیش از یک ماه می‌گذرد برای دومین بار در سه ماه اخیر تمرینات بدنسازی را همراه با کارهای تاکتیکی انجام داد تا شرایط جسمانی بازیکنان دچار افت نشود. این در حالی است که رقیبان آسیایی نمایندگان فوتبال ایران بازی‌های فشرده‌ای را در لیگ‌های داخلی خود پشت سر می‌گذارند و به مرز آمادگی مدنظر مربیان خود رسیده اند.

سرخپوشان ایران تاکنون در ۲۸ مسابقه رسمی، مقابل باشگاه‌های قطری به میدان رفته‌اند. این تعداد مسابقه بعد از ۳۴ مصاف با باشگاه‌های عربستانی بیشترین تعداد بازی پرسپولیس با باشگاه‌هایی از دیگر کشورها است.

پرسپولیس در این ۲۸ مسابقه، به ۱۴ پیروزی، ۵ تساوی و ۹ باخت دست پیدا کرد. این در حالی است که در مقابل یازده مسابقه در تهران، ۱۵ پیکار با تیم‌های قطری در دوحه برگزار شده است. دو مسابقه هم در هند بود.

تیم فوتبال پرسپولیس در ۱۵ بازی که در قطر با تیم‌های قطری انجام داده است ۶ پیروزی را از آن خود ساخته و هیچ تقابلی بین پرسپولیس و باشگاه‌های آن کشور در دوحه به نتیجه تساوی ختم نشده است.

باید دید تقابل بازیکنان ملی پوش پرسپولیس نظیر علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، محمدحسین کنعانی زادگان با مهاجمی همچون کوتینیو چه نتیجه‌ای را در ساعات پایانی امشب رقم می‌زند.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و الدحیل قطر ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه امروز در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه دوحه برگزار می‌شود.