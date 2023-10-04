صادق ورمزیار در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره اختلافات پیش آمده میان سرمربی و مدیر عامل باشگاه استقلال گفت: به نظر من اختلافهای درون خانوادگی همیشه وجود دارد و بالاخره این اختلافات یک روزی تمام میشود. مطمئن باشید در یک خانواده که کدورتی وجود دارد برای همیشه با یکدیگر قهر نخواهند بود و مشکلات حل خواهد شد.
مدافع سابق استقلال ادامه داد: با وجود این که خطیر و نکونام در دو جلسه شرکت کردند تا کدورت های برطرف شود اما بعد از این همه سال به این نتیجه رسیدهام که استقلال بزرگتر ندارد که بخواهد در این مواقع پا پیش بگذارد. در واقع پیشکسوتهای استقلال کنار یکدیگر نیستندتا به عنوان یک بزرگتر آنها را حمایت کند.
پیشکسوت استقلال در خصوص وضعیت کنونی این تیم نیز عنوان کرد: شرایط استقلال تا به امروز بد نبوده است اما با اضافه شدن بلانکو و سایر بازیکنان جواد نکونام میتواند در طول فصل پلن B داشته باشد، جواد تا به امروز تنها یک پلن در خط حمله داشت اما در ادامه فصل میتواند برنامهریزی بهتری را برای بازیکنان خود داشته باشد و پلن B راهم تشکیل دهد و در شرایطی که نیاز است از آن استفاده کند. استقلالی که من می بینم توان بزرگ شدن دارد و من پتانسیل قهرمانی را در این تیم میبینم. امیدوارم این اتفاق با مودت بازیکنان، کارکنان و مدیریت رخ بدهد.
مدافع سابق استقلال درخصوص بدهیهای مالی دلاری آبی پوشان تهرانی و خطر حذف دوباره آنها از لیگ قهرمانان آسیا گفت: من در گذشته هم در این باره صحبت کردم و گفتهام اگر خطیر امروز با وسواس بازیکن میگیرد و یا باری به هر جهت برای استقلال بازیکن نمیخرد برای این است که در ادامه اتفاقات تلخ فصل گذشته نیافتد.
وی ادامه داد: اگر استقلال مدتی را با بازیکنانی که دارد ادامه دهد و بازیکن جدیدی را نگیرد این موضوع برای استقلال تمام میشود. نگاه کنید بازیکن گرفتن به هر قیمتی میتواند در فصل آینده شکایتهای دیگری را برای استقلال در بر داشته باشد و مانند گذشته باعث شود تا لیگ قهرمانان را بازهم از دست بدهد.
ورمزیار در پایان خاطر نشان کرد: این چرخه باید به هرحال یک جا قطع و مدیریت شود، در واقع به جای ۳ بازیکن یک بازیکن مفید به خدمت بگیرند تا به دردشان بخورد و به تیم کمک کند. این موضوع خیلی مشکلات را حل خواهد کرد، جواد نکونام به عنوان سرمربی و علی خطیر هم به عنوان مدیر باشگاه باید حواسشان باشد تا بتوانند دچار مشکلات دیگری نشوند. امیدوارم مسئله سیلوا هم با درایت حل شود.
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