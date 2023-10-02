به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی، یادواره شهید محمد الدره با حضور مهمانان داخلی و خارجی شنبه ۱۵ مهر برگزار می‌شود.

این اجلاس توسط کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین نهاد ریاست جمهوری برگزار شده و فرهنگسرای رسانه، فرهنگسرای ارسباران و شهرداری تهران، سازمان فرهنگی هنری در برگزاری آن مشارکت دارند.

این اجلاس با حضور مهمانانی از ۲۱ کشور جهان برگزار شده و در آن جمعی از نمایندگان مجلس، فعالان بین‌المللی حوزه فلسطین، دانش‌آموزان و دانشجویان کشورهای حوزه مقاومت اسلامی در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حضور خواهند داشت. محوریت صحبت‌های این مهمانان روایت ظلم تاریخی است که از سوی رژیم غاصب صهیونیستی به مردم فلسطین وارد می‌شود.

۲۳ سال پیش در ۳۰ سپتامبر ارتش رژیم صهیونیستی به طرز وحشیانه‌ای و مقابل چشمان جهانیان «محمد الدوره»، نوجوان فلسطینی را در آغوش پدرش به شهادت رساند تا او تبدیل به نماد انتفاضه دوم فلسطین شود. شهادت دردناک او توسط نظامیان رژیم صهیونیستی نمادی از وحشی‌گری رژیم غاصب صهیونیستی است و سالروز شهادت وی روز همدردی و همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی نامگذاری شده است.

اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی از جمله رویدادهای شناخته شده در کشورهای حوزه مقاومت به ویژه فلسطین است که در ۵ دوره اخیر خود با حضور چهره‌های تأثیرگذار در کشورمان برگزار شده است. این رویداد سال گذشته به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و امسال با مشارکت اتحادیه بین المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و ۲ فرهنگسرای رسانه و ارسباران برگزار می‌شود.

ششمین اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی روز شنبه ۱۵ مهرماه ساعت ۱۰ در سالن همایش‌های فرهنگ سرای ارسباران با حضور مهمانان خارجی در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

همچنین جزئیات برگزاری این رویداد چهارشنبه ۱۲ مهر ساعت ۱۰ صبح در یک نشست خبری با حضور آیت الله محمد حسن اختری رئیس کمیته حمایت از فلسطین نهاد ریاست جمهوری و مهدی شکیبایی دبیر این اجلاس جزئیات برگزاری آن در فرهنگسرای رسانه تشریح می‌شود.