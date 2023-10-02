به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه انگلیسی دیلی میل، در حالی که موج نفرت پراکنی مقامات اروپایی ضد پناهجویان همزمان با ورود سیل آسای مهاجران از کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه به اروپا شدت گرفته است، مقامات دولتی لهستان در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور، حضور پناهجویان را دستاویز اهداف سیاسی انتخاباتی خود کردند.

به گزارش دیلی میل، در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی لهستان، دولت ورشو و حزب حاکم نژادپرست این کشور با هدف پیروزی در رقابت پارلمانی، در توهینی آشکار مهاجران خارجی را «مهاجم» توصیف کرد و حزب موسوم به «عدالت وقانون» با حمله به سیاست‌های مهاجرتی وزیر امور مهاجرت، وی را به جذب «انگل‌ها و جانوران عقب مانده» به اروپا متهم کرد.

بر پایه این گزارش، وزرای دفاع، کشور و امور خارجه دولت لهستان در اقدامی نمادین و گروهی با حضور در مقابل دیواری حائل در گفت‌وگو با رسانه‌ها با متهم کردن مسکو به گسیل جمعیت پناهجویان به این کشور درصدد آشوب و فتنه انگیزی در این کشور هستند.

وزیر خارجه لهستان مدعی شد که توطئه جدید علیه این کشور نه از نوع ساز و برگ نظامی، بلکه با توطئه گسیل هدفمند پناهجویان به این کشور از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با محوریت روسیه صورت می‌گیرد و دولت لهستان با کشیدن دیوار حائل مرزی این توطئه را خنثی می‌کند.

دیلی میل گزارش داد که پناهجویان خارجی که اکثر آنان از کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه هستند، در نقاط مرزی میان بلاروس و لهستان در وضعیت اسفناکی به سر می‌برند و نیروهای مرزی لهستان و بلاروس با تنگ‌تر کردن حلقه محاصره آنان، با خشونت علیه آنان رفتار می‌کنند.