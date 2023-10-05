ارتباط تغذیه با شیرمادر با وزن سالم کودک در آینده

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، یک مطالعه جدید این موضوع را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد کودکان ۹ ساله‌ای که به مدت ۶ ماه یا بیشتر از شیر مادر تغذیه شده بودند نسبت به همسالان خود که هرگز از شیر مادر تغذیه نکرده بودند، درصد چربی بدن کمتری داشتند.

محققان همچنین دریافتند کودکانی که تا قبل از ۱۸ ماهگی به آنها نوشابه نداده بودند نیز در ۹ سالگی چربی کمتری داشتند.

«کاترین کوهن»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کلرادو، می‌گوید: «دوران نوزادی مرحله آسیب پذیری از زندگی است که با تغییرات رشدی قابل توجه مشخص می‌شود، و در این دوران، قرار گرفتن در معرض محیط ممکن است اثرات طولانی مدتی بر متابولیسم و فیزیولوژی فرد داشته باشد.»

وی در ادامه می‌افزاید: «این مطالعه داده‌های اولیه را برای حمایت از این که انواع غذاهای معرفی شده در دوران شیرخوارگی ممکن است در مستعد کردن افراد به افزایش چربی بدن در دوران کودکی دخیل باشد، ارائه می‌کند. همچنین، این رفتارها می‌تواند اهدافی برای مداخلات با هدف جلوگیری از شروع چاقی و بیماری‌های متابولیک مرتبط باشد.»

محققان داده‌های بیش از ۷۰۰ جفت مادر-کودکی را تجزیه و تحلیل کردند و بررسی کردند که چگونه سبک زندگی و محیط مادر در دوران بارداری بر رشد و تکامل فرزندش تأثیر می‌گذارد.

مادران مصاحبه‌ها را در زمانی که نوزادانشان ۶ و ۱۸ ماهه بودند، تکمیل کردند و به سؤالاتی در مورد تغذیه، از جمله اینکه آیا کودک با شیر مادر یا شیشه شیر تغذیه می‌شد، و زمانی که کودک با غذاهای سفره آشنا شد، پاسخ دادند.

شیرخواران بر اساس طول شیردهی، سن شروع مصرف غذاهای کمکی و زمانی که با نوشابه آشنا شدند گروه بندی شدند.

حدود دو سوم نوزادان حداقل به مدت شش ماه با شیر مادر تغذیه شده بودند، در حالی که ۷۳ درصد از ۵ ماهگی یا بیشتر شروع به خوردن غذاهای سفره کردند. اکثر نوزادان، ۸۶ درصد، تا بعد از ۱۸ ماهگی مصرف نوشابه نداشتند.

در حالی که الگوهای تغذیه نوزاد با چربی بدن در سن ۵ سالگی مرتبط نبود، هم مدت کوتاه‌تر شیردهی و هم مصرف زودهنگام نوشابه با افزایش سریع‌تر چربی بدن بین این دو نقطه و با درصد بالاتر چربی بدن در سن ۹ سالگی همراه بود.

نوزادانی که کمتر از ۶ ماه با شیر مادر تغذیه شده بودند، در ۹ سالگی ۳.۵ درصد چربی بدن بیشتری نسبت به همتایان خود که مدت طولانی‌تری از شیر مادر تغذیه کرده بودند، داشتند.

نوزادانی که قبل از ۱۸ ماهگی نوشابه مصرف کرده بودند، به طور متوسط در ۹ سالگی ۷.۸ درصد چربی بدن بیشتری داشتند.